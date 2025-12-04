EQS-AFR: Medios AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group
04.12.2025 / 15:54 CET/CEST
Hiermit gibt die Medios AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://investors.medios.group/reporting-center

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://investors.medios.group/en/reporting-center

Unternehmen:Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.medios.group
