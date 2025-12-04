EQS-News: Cognizant verdoppelt sein Engagement für Synapse mit einem neuen Ziel von zwei Millionen bis 2030

EQS-News: Cognizant / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

Cognizant verdoppelt sein Engagement für Synapse mit einem neuen Ziel von zwei Millionen bis 2030



04.12.2025 / 18:20 CET/CEST

Die 2023 gestartete Qualifizierungsinitiative „Synapse" von Cognizant hat ihr ursprüngliches Ziel, bis Ende 2026 weltweit eine Million Menschen zu erreichen, bereits übertroffen

TEANECK, New Jersey, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant gab heute eine Erweiterung seiner Synapse-Initiative bekannt und setzte sich ein neues Ziel, bis Ende 2030 insgesamt zwei Millionen Menschen weiterzubilden. Nachdem Cognizant sein ursprüngliches Ziel von einer Million bis Ende 2026 bereits übertroffen hat, verstärkt das Unternehmen sein Engagement, Menschen mit den notwendigen Schulungen zu versorgen, damit sie sich in der digitalisierten Arbeitswelt von morgen behaupten können.

Die rasante Entwicklung der KI verändert die globale Arbeitswelt. Laut einer Studie von Cognizant-Oxford Economics werden 90 Prozent aller Arbeitsplätze – von Einstiegspositionen bis hin zu Führungspositionen – in den nächsten zehn Jahren durch KI verändert Da Unternehmen sich schnell anpassen müssen, wird der Bedarf an groß angelegten Weiterbildungsmaßnahmen immer dringlicher. Die Synapse-Initiative von Cognizant soll dieser Herausforderung begegnen, indem sie unternehmensweite Anstrengungen zur Förderung von Weiterbildung und Entwicklung, zum Aufbau von Technologiepartnerschaften und zu Investitionen in gemeinnützige Projekte mobilisiert.

„Die Ausweitung unseres Synapse-Engagements ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer zukunftsfähigeren Belegschaft. Dass wir unser ursprüngliches Ziel vorzeitig übertroffen haben, ist ein Beweis für das Engagement unserer Teams und Partner", sagte Ravi Kumar S., Chief Executive Officer bei Cognizant. „Unser mutiges Ziel, bis 2030 zwei Millionen Menschen zu erreichen, spiegelt die wichtige Rolle wider, die Cognizant dabei spielt, Menschen auf der ganzen Welt zu ermöglichen, im Zeitalter der KI erfolgreich zu sein und am Wohlstand teilzuhaben, den diese digitale Transformation mit sich bringt."

Cognizant möchte mit der Synapse-Initiative einen neuen Standard für die Arbeitsbereitschaft schaffen. Synapse baut sozioökonomische, kulturelle und sprachliche Barrieren ab und unterstützt die Qualifizierung von Arbeitssuchenden, die von Mitarbeitern geleitete MINT-Ausbildung und starke Partnerschaften mit Regierungen, akademischen Einrichtungen, gemeinnützigen Organisationen und Branchenführern.

Cognizant bleibt seinem Engagement gegenüber Einzelpersonen treu, das es bei der Einführung von Synapse dargelegt hat, darunter Skills Accelerator, Technologiepartnerschaften, Ausbildungsprogramme, Gemeinschaftsbildung und Mitarbeiterqualifizierung. Im Rahmen seines erweiterten Engagements beabsichtigt Cognizant auch, einige dieser Schwerpunktbereiche von Synapse auszuweiten, darunter:

Ressourcen für Lernen und Entwicklung : Durch die Erweiterung seines Lern- und Entwicklungsangebots will Cognizant seine Investitionen in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter beschleunigen, Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen aufbauen und Lernpfade für Kundenteams anbieten.

: Durch die Erweiterung seines Lern- und Entwicklungsangebots will Cognizant seine Investitionen in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter beschleunigen, Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen aufbauen und Lernpfade für Kundenteams anbieten. Markenbezogene Lernprogramme und Veranstaltungen: Cognizant beabsichtigt, markenbezogene Lernerfahrungen anzubieten, die die maßgeschneiderten Lernmöglichkeiten von Cognizant zu Kundenstandorten, Bildungseinrichtungen und NGO-Partnern bringen.

Cognizant beabsichtigt, markenbezogene Lernerfahrungen anzubieten, die die maßgeschneiderten Lernmöglichkeiten von Cognizant zu Kundenstandorten, Bildungseinrichtungen und NGO-Partnern bringen. Soziale Auswirkungen: Cognizant beabsichtigt, die Verteilung seiner philanthropischen Mittel auf NGOs auszuweiten, die mit der Mission von Synapse übereinstimmen, sowie Lern- und Entwicklungsprogramme zu konzipieren und durchzuführen, die den Gemeinden zugutekommen, in denen Cognizant tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf der Synapse-Webseite hier.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unserer Kundschaft dabei, Technologien zu modernisieren, Prozesse neu zu gestalten und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt führend bleiben kann. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben.

Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.com oder @cognizant.

