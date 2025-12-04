W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung

EQS Group · Uhr
EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung

04.12.2025 / 12:00 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zur sofortigen Veröffentlichung   04. Dezember 2025
     
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
   
Dividendenmitteilung
     
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 11. Dezember 2025 gilt. Stichtag ist der 12. Dezember 2025 und das Zahlungsdatum ist der 08. Januar 2026:
 


 		    
Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz je Anteil
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.333900
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.283100
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.292000
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.376200
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.271100
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.157400
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.132000
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.210400
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.133700
     
     
     
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:		    
     
Matheson LLP    
    Tel.: +353 1 232 2000

 

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
ISIN: IE000TB7IEF3, IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE00BL0BMX65
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2240540

