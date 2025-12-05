EQS-DD: TAKKT AG: Timo Stephan Krutoff, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.12.2025 / 16:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Timo Stephan Nachname(n): Krutoff

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TAKKT AG

b) LEI

549300AZ0JTVTW3IZY37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007446007

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,78 EUR 6.085,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,7800 EUR 6.085,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: TAKKT AG Presselstr. 12 70191 Stuttgart Deutschland Internet: www.takkt.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102268 05.12.2025 CET/CEST