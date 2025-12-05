EQS-News: MoU-Unterzeichnung für innovativen 100-MWh-DC-Speicher: Solarpark Beckum setzt neue Maßstäbe - Vorstellung auf der Solarsolutions Düsseldorf 2025

EQS-News: Sigenergy Technology Co., Ltd. / Schlagwort(e): Miscellaneous

MoU-Unterzeichnung für innovativen 100-MWh-DC-Speicher: Solarpark Beckum setzt neue Maßstäbe - Vorstellung auf der Solarsolutions Düsseldorf 2025



05.12.2025

DÜSSELDORF, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology besiegelt auf der Messe Solarsolutions 2025 in Düsseldorf ein zukunftsweisendes Großprojekt offiziell: das Projekt „Solarpark Beckum", das einen über 100 MWh großen DC-gekoppelten SigenStack-Grünstromspeicher umfasst.

Das Projekt, dessen Baustart im 1. Quartal 2026 geplant ist, zeigt eindrucksvoll das Potenzial innovativer Systemarchitekturen im Utility-Scale-BESS-Segment.

Für die 59 MWp Photovoltaikleistung entsteht ein SigenStack-System mit mehr als 100 MWh Kapazität. In dem Pionierprojekt wird erstmals ein dezentraler, direkt DC-gekoppelter Speicher in dieser Größenordnung unterhalb der PV-Module integriert, ohne zusätzliche Flächenversiegelung.

Das Planungs- und Projektleitungsbüro STEINHOFF & Partner aus Wadersloh erkannte früh die vielfältigen Vorteile dieser Systemarchitektur. Ein zentraler Nutzen: Der benötigte Netzanschluss fällt erheblich kleiner aus. Gleichzeitig entfallen die typischen AC-Speicherinfrastrukturen wie Trafostationen sowie große Teile der zugehörigen Peripherie. Dies ermöglicht ein deutlich höheres DC/AC-Verhältnis, reduziert Komplexität und senkt die Gesamtkosten. Auch im späteren Betrieb zeigt sich die Überlegenheit des modularen Ansatzes: SigenStack arbeitet nahezu wartungsfrei und minimiert Ausfallzeiten – ein bewusster Bruch mit den Limitierungen klassischer AC-Containerlösungen.

Franz Steinhoff, Steinhoff & Partner, erklärt: „Die DC - Kopplung kann für neue sowie bestehende PV - Parks schnell und kostengünstig gebaut werden. Die vielen Vorteile, die dabei entstehen, sind den meisten Parkplanern noch gar nicht bewusst!"

Sebastian Feges, Sigenergy, betont:„Der SigenStack wurde für flexible Einsatzbereiche entwickelt – von C&I-Anwendungen bis hin zu größeren PV-Parks. Das Projekt in Beckum bietet eine tolle Gelegenheit, dies in Deutschland für den Utility-Bereich zu demonstrieren und praktische Erfahrungen für zukünftige Projekte zu sammeln."

Mit der MoU-Unterzeichnung in Düsseldorf beginnt die Umsetzung eines groß angelegten DC-gekoppelten Großspeicherprojekts im Bereich Utility-Scale Photovoltaik. Das Vorhaben gilt als wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung DC-gekoppelter Speicherlösungen in PV-Parks und wird im Rahmen der Solarsolutions Düsseldorf 2025 erstmals der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Die Messe bietet damit einen geeigneten Rahmen, um die technische Ausrichtung des 100-MWh-Energiespeichers sowie die geplante Integration in die bestehende Energieinfrastruktur des Solarparks Beckum zu erläutern.

Über Sigenergy

Sigenergy wurde 2022 von Branchenpionier Tony Xu gegründet und entwickelt innovative Energielösungen für Privat- und Gewerbekunden. Für private Haushalte bietet das Unternehmen den SigenStor – ein kompaktes System aus Batteriespeicher, Solarwechselrichter und E-Auto-Ladelösung. Für Gewerbe- und Industrieprojekte steht der modulare SigenStack bereit, der DC-gekoppelte Multi-Megawatt-Speicherlösungen ermöglicht. Seit 2023 ist Sigenergy in Deutschland aktiv, unterstützt durch ein starkes F&E-Team, das 50% der Belegschaft ausmacht.

