Meta mit Sparplänen – Renk und Rubrik mit positiven Impulsen
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Schott Pharma, Renk, USA Rare Earth, MP Materials, DocuSign, SentinelOne, Samsara, Ulta Beauty, Rubrik, Meta.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Renk – Doppel-Upgrade und neue Einschätzung
Die Bank of America eine Kehrtwende vollzieht, das Kursziel erhöht und Renk plötzlich wieder stärker in den Blick rückt. Was steckt hinter dem neuen Optimismus – und was bedeutet das für Anleger?
Rubrik – Überraschend starke Zahlen aus dem Sicherheitssektor
Rubrik liefert einen kraftvollen Satz bei Umsatz und Ergebnis. Doch was verrät der Ausblick über das kommende Jahr – und warum schauen institutionelle Investoren jetzt genauer hin?
Meta – Kostenschnitt im Metaverse als Weichenstellung
Meta plant deutliche Einsparungen in seinem Zukunftssegment. Welche Signale das für Strategie, Profitabilität und Anlegerstimmung sendet – und weshalb Analysten erste positive Effekte sehen.
