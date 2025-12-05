Meta mit Sparplänen – Renk und Rubrik mit positiven Impulsen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Renk – Doppel-Upgrade und neue Einschätzung

Die Bank of America eine Kehrtwende vollzieht, das Kursziel erhöht und Renk plötzlich wieder stärker in den Blick rückt. Was steckt hinter dem neuen Optimismus – und was bedeutet das für Anleger?

Rubrik – Überraschend starke Zahlen aus dem Sicherheitssektor

Rubrik liefert einen kraftvollen Satz bei Umsatz und Ergebnis. Doch was verrät der Ausblick über das kommende Jahr – und warum schauen institutionelle Investoren jetzt genauer hin?

Meta – Kostenschnitt im Metaverse als Weichenstellung

Meta plant deutliche Einsparungen in seinem Zukunftssegment. Welche Signale das für Strategie, Profitabilität und Anlegerstimmung sendet – und weshalb Analysten erste positive Effekte sehen.