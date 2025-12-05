W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Streaminganbieter

Netflix kauft Warner Bros. Discovery

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Netflix

Netflix plant offenbar, Warner Bros. Discovery (WBD) zu übernehmen — inklusive Film- und Fernsehstudios sowie dem Streamingdienst HBO Max. Das Angebot liegt bei 27,75 US-Dollar pro WBD-Aktie; insgesamt bewertet der Deal WBD mit rund 82,7 Milliarden US-Dollar.

Die Transaktion soll durch eine Mischung aus Bargeld und Netflix-Aktien erfolgen — WBD-Aktionäre erhalten 23,25 US-Dollar in bar plus 4,50 US-Dollar in Netflix-Aktien pro Anteil.  Netflix will nach der Übernahme die Studios und Streamingangebote weiterführen — inklusive der bekannten Franchises von Warner Bros. und HBO.

Der Abschluss der Übernahme hängt von der Abspaltung der WBD-TV-Sender und regulatorischen Genehmigungen ab; erwartet wird, dass der Deal in 12 bis 18 Monaten finalisiert wird.   (mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Netflix
Warner Bros
Discovery

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Das Firmenlogo von Strategy
Dax Tagesrückblick 04.12.2025
Zinshoffnungen schieben Dax an - Auto-Aktien profitieren von Analystenstimmengestern, 17:50 Uhr · onvista
Zinshoffnungen schieben Dax an - Auto-Aktien profitieren von Analystenstimmen
Dax Vorbörse 05.12.2025
Dax zum Wochenausklang positiv erwartetheute, 08:24 Uhr · onvista
Dax zum Wochenausklang positiv erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden