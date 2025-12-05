Netflix kauft Warner Bros. Discovery

Netflix plant offenbar, Warner Bros. Discovery (WBD) zu übernehmen — inklusive Film- und Fernsehstudios sowie dem Streamingdienst HBO Max. Das Angebot liegt bei 27,75 US-Dollar pro WBD-Aktie; insgesamt bewertet der Deal WBD mit rund 82,7 Milliarden US-Dollar.

Die Transaktion soll durch eine Mischung aus Bargeld und Netflix-Aktien erfolgen — WBD-Aktionäre erhalten 23,25 US-Dollar in bar plus 4,50 US-Dollar in Netflix-Aktien pro Anteil. Netflix will nach der Übernahme die Studios und Streamingangebote weiterführen — inklusive der bekannten Franchises von Warner Bros. und HBO.

Der Abschluss der Übernahme hängt von der Abspaltung der WBD-TV-Sender und regulatorischen Genehmigungen ab; erwartet wird, dass der Deal in 12 bis 18 Monaten finalisiert wird. (mit Material von dpa-AFX)