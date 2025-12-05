Netflix kauft Warner Bros. für 72 Milliarden US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Streamingkonzerns Netflix hat das Rennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. für sich entschieden. Beide Unternehmen schlossen laut einer Mitteilung vom Freitag eine endgültige Vereinbarung, wonach Netflix das Unternehmen einschließlich seiner Film- und Fernsehstudios, HBO Max und HBO, für 27,75 US-Dollar je WBD-Aktie kauft. Das entspricht 72 Milliarden Dollar; inklusive Schulden wird damit ein Unternehmenswert von fast 83 Milliarden Dollar veranschlagt. Bezahlt werden soll in Bar- (23,25 Dollar) und in Netflix-Aktien (4,50 Dollar).

Die Transaktion soll voraussichtlich in 12 bis 18 Monaten nach der bereits angekündigten Ausgliederung des WBD-Geschäftsbereichs Global Networks, Discovery Global, in ein neues börsennotiertes Unternehmen abgeschlossen werden. Dies wird nun für das dritte Quartal 2026 erwartet./err/mis