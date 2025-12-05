OTS: FORMEL Skin / MANUAL übernimmt FORMEL SKIN und schafft Europas führende ...

MANUAL übernimmt FORMEL SKIN und schafft Europas führende Healthtech-Plattform (FOTO) Berlin (ots) - MANUAL, die führende Healthtech-Plattform Großbritanniens, gab heute die Übernahme von FORMEL SKIN, Deutschlands größtem Anbieter digitaler Dermatologie, bekannt. Gemeinsam bilden die Unternehmen eine der am schnellsten wachsenden Healthtech-Gruppen Europas, vereint durch eine große Vision: Den Aufbau der weltweit führenden digitalen Gesundheitsplattform. In ganz Europa sind die Gesundheitsausgaben stark gestiegen, seit 2014 um fast 40 %. Doch trotz dieses Anstiegs leben die Menschen nicht unbedingt länger oder gesünder. Die Gesundheitsbranche startet nun in eine neue Ära, in der digitale Gesundheitsprodukte eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, Patientinnen und Patienten zu einem längeren, gesünderen Leben zu verhelfen. Da Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend zugängliche, personalisierte und kontinuierliche Versorgung fordern, verändern Healthtech-Plattformen die Art und Weise, wie Menschen weltweit ihr Wohlbefinden verbessern. In diesem Kontext schließen sich nun zwei der innovativsten digitalen Gesundheitsunternehmen Europas zusammen. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat FORMEL SKIN den Zugang zu dermatologischer Versorgung neu definiert. Über eine digitale Plattform, die die Lücke zwischen medizinischer Expertise und dem Alltag der Patientinnen und Patienten schließt, bietet das Unternehmen fachärztliche Betreuung, personalisierte Behandlungen und langfristige Unterstützung. Bis heute hat FORMEL SKIN über 2 Millionen Behandlungen durchgeführt und gehört zu den am schnellsten wachsenden Healthtech-Unternehmen Europas - mit Zehntausenden von Nutzerinnen und Nutzern pro Monat. Durch Partnerschaften mit führenden europäischen Universitäten und über Behandlungsverläufe, die eine Verbesserung der Ergebnisse um mehr als 90% zeigen, verändert das Unternehmen die digitale dermatologische Versorgung in Europa. Mit Hauptsitz in Berlin und einem Team von 125 Mitarbeitenden ist FORMEL SKIN zu einer vertrauenswürdigen Marke in der Dermatologie geworden und befähigt Patientinnen und Patienten, ihre Hautgesundheit selbstbestimmt von zu Hause aus zu managen. Durch den Zusammenschluss mit MANUAL wird FORMEL SKIN seine Mission beschleunigen und über den Fachbereich Dermatologie hinauswachsen, mit dem Ziel, bessere Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten in einem breiteren Spektrum von Erkrankungen und Märkten zu erzielen. Unter der neuen Marke VOY wird das Unternehmen Deutschlands fortschrittlichstes, ärztlich betreutes Gewichtsmanagement-Programm starten, das personalisierte, klinisch erprobte Therapien mit umfassender Lebensstil- und Verhaltensunterstützung kombiniert. Anders als andere digitale oder diätfokussierte Anbieter arbeitet VOY direkt mit einem führenden deutschen Ärzteteam zusammen, um höchste Standards in Sicherheit, Wirksamkeit und langfristigem Erfolg zu gewährleisten. Im ersten Quartal 2025 wird VOY seine erste Gewichtsmanagement-Klinik in Deutschland eröffnen und damit einen neuen Maßstab für evidenzbasiertes, nachhaltiges Gewichtsmanagement setzen. MANUAL, 2019 von George Pallis gegründet, entwickelt die nächste Generation personalisierter Gesundheitsversorgung. Über seine Marken MANUAL und VOY vereint das Unternehmen medizinische Expertise, Verhaltensunterstützung und kontinuierliche Betreuung zu einem nahtlosen, ganzheitlichen Erlebnis. Von Adipositas und Hormonbalance bis hin zu Haarausfall und Wechseljahren hilft MANUAL Menschen, einige der lebensveränderndsten Gesundheitsprobleme mit Empathie, wissenschaftlicher Präzision und fortlaufender Unterstützung anzugehen. Mit einer starken Präsenz im Vereinigten Königreich und in Brasilien sowie Millionen behandelter Patientinnen und Patienten definiert MANUAL die Art und Weise, wie Gesundheitsversorgung weltweit bereitgestellt und zugänglich gemacht wird, neu. "Die Übernahme ist der wichtigste Meilenstein in der Geschichte von FORMEL SKIN", sagte Florian Semler, Gründer und CEO von FORMEL SKIN. "Seit sechs Jahren verfolgen wir die Mission, Dermatologie zugänglicher zu machen und eine Plattform aufzubauen, die Millionen von Patientinnen und Patienten versorgt. Aus bescheidenen Anfängen heraus ist FORMEL SKIN zum führenden Anbieter digitaler Dermatologie in Europa gewachsen. Jetzt sind wir bereit für den nächsten großen Schritt. Gemeinsam mit MANUAL freuen wir uns darauf, über die Dermatologie hinauszugehen und die weltweit führende globale Gesundheitsplattform aufzubauen." Dr. Sarah Bechstein, Gründerin und Medizinische Direktorin von FORMEL SKIN, ergänzte: "Ein herzliches Dankeschön an das gesamte FORMEL SKIN-Team und unsere Investoren für ihren außergewöhnlichen Einsatz, ihre Leidenschaft, harte Arbeit und Unterstützung. Sie haben uns das alles ermöglicht." "Wir sind tief beeindruckt von den Erfolgen, die FORMEL SKIN seit seiner Gründung im Jahr 2019 erzielt hat, und begeistert vom künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens", sagte George Pallis, Gründer und CEO von MANUAL. "Gemeinsam haben wir die Chance, eine wirklich globale Healthtech-Plattform zu schaffen, die bessere Ergebnisse für Patientinnen und Patienten über verschiedene Krankheitsbilder, Regionen und Lebensphasen hinweg erzielt." Nach der Übernahme werden MANUAL und FORMEL SKIN daran arbeiten, ihre Technologien, medizinische Expertise und Patientenbetreuungsmodelle in einer einzigen, vernetzten Versorgungsplattform zu vereinen. In den kommenden Monaten plant die Gruppe, neue Services weltweit zu starten - mit besonderem Fokus darauf, das fortschrittlichste Angebot für Gewichtsmanagement-Patientinnen und -Patienten in Deutschland aufzubauen. Damit bündeln sie ihre gemeinsame Mission, proaktive und personalisierte Gesundheitsversorgung für alle zugänglich zu machen. Über FORMEL SKIN Gegründet im Jahr 2019, ist FORMEL SKIN Deutschlands größter Anbieter digitaler Dermatologie. Mit über 2 Millionen durchgeführten Behandlungen und Tausenden monatlichen Abonnentinnen und Abonnenten bietet FORMEL SKIN personalisierte, ärztlich begleitete Behandlungen über seine digitale Plattform an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und wird von einigen der renommiertesten Venture-Capital-Firmen Europas unterstützt, darunter Singular VC, Cherry Ventures, Heartcore Capital, Vorwerk Ventures und Heal Capital. Erfahren Sie mehr unter https://formelskin.de . Über MANUAL MANUAL wurde 2019 gegründet und ist die führende Healthtech-Plattform im Vereinigten Königreich. Sie bietet kontinuierliche, personalisierte Betreuung in Bereichen wie Adipositas, Hormonbalance, Haarausfall, Wechseljahre und vieles mehr. Über seine Marken MANUAL und VOY hat sich das Unternehmen zu einer Multi-Condition- und Multi-Market-Plattform entwickelt, die inzwischen Hunderttausende Patientinnen und Patienten in Großbritannien und Brasilien betreut. Seine Mission ist es, das Gesundheitswesen von reaktiver zu proaktiver Versorgung zu transformieren und die weltweit führende integrierte Gesundheitsplattform zu werden. Erfahren Sie mehr unter http://manual.co und http://joinvoy.com . 