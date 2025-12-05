Tesla bringt Einstiegsvariante seines Model 3 in Europa auf den Markt

Stockholm, 05. Dez (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla bringt eine Einstiegsvariante seines Model 3 auf den europäischen Markt.

Das Fahrzeug ist in Deutschland etwa 8000 Euro günstiger zu haben als die bisherigen Varianten des Model 3 und ist damit das günstigste Tesla-Fahrzeug. Mit den ersten Auslieferungen sei ab Februar zu rechnen, sagte ein Tesla-Sprecher am Freitag.

In den USA ist die Einstiegsvariante des Model 3 seit Oktober verfügbar. Tesla-Chef Elon Musk verspricht seit Langem günstige Elektroautos für den Massenmarkt. Die Entwicklung eines Einstiegsmodells zum Preis von ungefähr 25.000 Dollar hatte er im vergangenen Jahr allerdings gestoppt, das Unternehmen setzt stattdessen auf abgespeckte Varianten seiner bestehenden Modellpalette.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)