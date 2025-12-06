IRW-News: The FUTR Corporation: G. Scott Paterson erwirbt zusätzliche FUTR-Aktien und muss infolgedessen einen entsprechenden Frühwarnbericht einreichen

IRW-PRESS: The FUTR Corporation: G. Scott Paterson erwirbt zusätzliche FUTR-Aktien und muss infolgedessen einen entsprechenden Frühwarnbericht einreichen

Toronto, Ontario, 5. Dezember 2025 - Herr G. Scott Paterson (Herr Paterson) hat heute bekannt gegeben, dass er 197.500 Stammaktien von The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (Frankfurt: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) (FUTR oder das Unternehmen) zu einem Durchschnittspreis von 0,30 $ pro Stammaktie erworben hat.

Am 12. September 2025 gab Herr Paterson an, dass seine wirtschaftliche Beteiligung an FUTR aufgrund seiner Bestände an Stammaktien, unverfallbaren Aktienoptionen und Warrants bei mehr als zehn Prozent lag. Anschließend schloss FUTR eine Finanzierung im Umfang von 6,5 Millionen $ zu 0,30 $ pro Einheit ab, in deren Rahmen Herr Paterson 700.000 Einheiten für 210.000 $ erwarb. Infolge der Verwässerung durch die Finanzierung sank Herr Patersons Beteiligung unter zehn Prozent.

Seither hat Herr Paterson - zusätzlich zu den 700.000 Einheiten, die er im Rahmen der Finanzierung zu 0,30 $ pro Einheit gekauft hatte - 1.162.500 Stammaktien erworben, wobei er zwischen 0,25 $ und 0,36 $ für jede Stammaktie zahlte. Infolgedessen besitzt Herr Paterson direkt bzw. übt Kontrolle oder Weisungsbefugnis über insgesamt 10.334.103 Stammaktien von FUTR aus, was auf nicht verwässerter Basis rund 8,3 Prozent bzw. auf teilverwässerter Basis, d.h. unter Annahme der Ausübung und Einlösung von 228.768 unverfallbaren Aktienoptionen und 2.847.826 Warrants in Stammaktien, 10,5 Prozent entspricht.

Der Erwerb der Kontrolle und Weisungsbefugnis über diese FUTR-Aktien erfolgte zu Investitionszwecken. Je nach Marktlage und anderen Faktoren kann Herr Paterson von Zeit zu Zeit Wertpapiere von FUTR erwerben oder veräußern oder seine derzeitige Beteiligung weiterhalten.

Die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung erfolgt im Einklang mit den Anforderungen der Vorschrift National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Issuer Bids und bezieht sich auf FUTR, dessen Firmenzentrale in der 66 Wellington Street West, Suite 4100, Toronto, Ontario, M5K 1B7 ist, und auf Herrn Paterson. Eine Kopie des Frühwarnberichts (Early Warning Report), der von ihm in Verbindung mit dem Erwerb der Kontrolle und Weisungsbefugnis über diese Aktien von FUTR eingereicht werden muss, wird auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Paterson unter spaterson@patersonpartners.com.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

