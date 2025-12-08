dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGUNG - Der Dax dürfte am Montag nahezu unverändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn zwei Punkte tiefer auf 24.026 Punkte. Nach einem schwachen Start in den Dezember hatte der Dax in der Vorwoche letztlich noch 0,8 Prozent zugelegt. Seine Erholung stoppte erst im Bereich des Korrekturtrends, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Auch die Rückkehr über seine 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für die mittel- und längerfristigen Trend - bereitet ihm Probleme.

USA: - GEWINNE - Nach einer Atempause am Vortag ist es am Freitag an den US-Börsen wieder etwas nach oben gegangen. Die wichtigsten Indizes machten einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt auf ihrem Weg zurück zu ihren Rekordständen, die einige Wochen alt sind. Anleger setzten weiter darauf, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche nochmals ihren Leitzins senkt. Der Dow Jones Industrial festigte sein Dreiwochenhoch, indem er sich um bis zu 133 Punkte über die Marke von 48.000 Punkten vorwagte. Halten konnte er diese jedoch nicht, denn über die Ziellinie ging er mit 47.954,99 Zählern, was ein Plus von 0,22 Prozent bedeutete. Das Rekordhoch vom November bei etwas über 48.430 Punkten kommt damit wieder in greifbare Nähe. Im Wochenverlauf legte der Leitindex ein halbes Prozent zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,19 Prozent auf 6.870,40 Zähler nach oben, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 25.692,05 Punkten auf ein Plus von 0,43 Prozent kam. Für Bestmarken müssten diese beiden Indizes über 6.920 beziehungsweise 26.182 Punkte steigen.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende kaum verändert. Die chinesischen Festlandbörsen legten indes zu nach starken Exportdaten des Landes zu: Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong allerdings sank um rund ein Prozent.

DAX 24028,14 0,61% XDAX 24040,75 0,66% EuroSTOXX 50 5723,93 0,10% Stoxx50 4815,39 -0,10% DJIA 47954,99 0,22% S&P 500 6870,40 0,19% NASDAQ 100 25692,05 0,43%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,50 -0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1662 0,15% USD/Yen 155,22 -0,05% Euro/Yen 181,02 0,10%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 91.383 1,08%

ROHÖL:

Brent 63,92 +0,17 USD WTI 60,26 +0,18 USD

/zb/mis