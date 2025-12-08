Helvetia Baloise veröffentlicht Pro-Forma-Finanzinformationen

Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Helvetia und Baloise haben am 5. Dezember 2025 ihren Zusammenschluss erfolgreich vollzogen. Das neu entstandene Unternehmen Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und nimmt gleichzeitig eine führende Marktposition in Europa ein. Die heute publizierten Pro-Forma-Finanzinformationen (PFFI) zeigen wesentliche rechnungslegungsbezogene Auswirkungen der Fusion auf. Die strategische Ausrichtung sowie die finanziellen Zielsetzungen werden am Capital Markets Day vom 15. April 2026 vorgestellt.

Mit dem Vollzug der Fusion wurden die Voraussetzungen für die Kotierung der neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) geschaffen. Die Aktien der HBAN werden ab heute, 8. Dezember 2025, an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die Pro-Forma-Finanzinformationen (PFFI) für Helvetia Baloise, basierend auf der «Richtlinie Pro Forma-Finanzinformationen» der SIX Exchange Regulation, zeigen die wesentlichen rechnungslegungsbezogenen Auswirkungen der Fusion für das Geschäftsjahr 2024 sowie das erste Halbjahr 2025. Diese umfassen eine vorläufige Kaufpreisallokation sowie pro-forma kombinierte Informationen zu Bilanz und Erfolgsrechnung für beide Perioden. Die Transaktion wird nach IFRS als Business Combination mit Helvetia als Erwerberin behandelt. Somit werden alle Aktiven und Passiven von Baloise zum Fair Value in der Eröffnungsbilanz von Helvetia Baloise erfasst. Die PFFI zeigen auf, welche wesentlichen rechnungslegungsbezogenen Effekte nach IFRS aus der Fusion erwartet werden. Die Angaben stellen jedoch keine Prognose dar, enthalten Annahmen sowie Inputfaktoren, die von jenen abweichen können, die später für die Erstellung der Eröffnungsbilanz verwendet werden, und wurden mit einer höheren Wesentlichkeit erstellt.

Die fusionsbedingten Anpassungen in der IFRS-Rechnungslegung wirken sich auf Bilanz und Erfolgsrechnung aus, verändern jedoch weder die Cash-Generierung, noch die Solvenz oder die grundlegenden geschäftlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens.

Zu den zentralen fusionsbedingten IFRS-Rechnungslegungseffekten zählen:

Erfassung aller identifizierbarer immaterieller Vermögenswerte und deren anschliessende Abschreibung sowie die Erfassung von Goodwill aus der Transaktion

Diverse Effekte in der Bilanz sowie Erfolgsrechnung in Bezug auf die Rechnungslegung von übernommenen Leben- und Nichtleben-Versicherungsverträgen gemäss IFRS 17

Angleichung von Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinien bei den aktuariellen Annahmen, insbesondere bei Diskontierungszinssätzen

Effekte im Finanzergebnis aufgrund der zum Erwerbszeitpunkt neu angewendeten Zinssätze

Helvetia Baloise erwartet aus der Transaktion erhebliche immaterielle Vermögenswerte. In der pro-forma kombinierten Bilanz per 30. Juni 2025 belaufen sich der Goodwill auf CHF 4.7 Mrd. und die übrigen immateriellen Vermögenswerte aus der Fusion auf CHF 3.4 Mrd. Die gesamten Aktiva des Unternehmens betragen CHF 146.5 Mrd. und das Eigenkapital beläuft sich auf CHF 13.9 Mrd. In der pro-forma kombinierten Erfolgsrechnung ergeben sich sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Insgesamt überwiegen die negativen Auswirkungen die positiven Effekte. Der grösste Einflussfaktor ist dabei die Amortisation der immateriellen Vermögenswerte. Zur verbesserten Transparenz hinsichtlich der operativen Leistung wird Helvetia Baloise «Underlying Earnings» sowie weitere relevante Kennzahlen definieren, um nicht-operative, rein rechnungslegungsbedingte Erwerbseffekte zu bereinigen.

Wichtige Daten

Montag, 8. Dezember 2025: Ab 07:00 Uhr (MEZ) werden der Kotierungsprospekt inklusive der Pro-Forma-Finanzinformationen auf www.helvetia-baloise.com/fusion sowie auf Anfrage bei der Zürcher Kantonalbank als Listing Agent und Lead Manager verfügbar sein 09:00 Uhr (MEZ): Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu den Pro-Forma-Finanzinformationen

Mittwoch, 15. April 2026: Jahresabschluss 2025 und Capital Markets Day der Helvetia Baloise Gruppe

Freitag, 22. Mai 2026: Generalversammlung der Helvetia Baloise Holding AG





Corporate Communications Telefon: +41 58 280 50 33

Investor Relations Telefon: +41 58 280 89 91

investor.relations@helvetia-baloise.com



Investor Relations Telefon: +41 58 280 89 91

investor.relations@helvetia-baloise.com AnalystenInvestor Relations Telefon: +41 58 280 89 91

Über Helvetia Baloise

Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Über 22’000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten – von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Baloise Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Baloise Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die englische Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Baloise Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Baloise Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Baloise Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.

