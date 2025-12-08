IRW-News: Nexus Uranium Corp. : Nexus Uranium vergibt Option auf das Projekt Great Divide Basin an Canamera Energy Metals

IRW-PRESS: Nexus Uranium Corp. : Nexus Uranium vergibt Option auf das Projekt Great Divide Basin an Canamera Energy Metals

Vancouver, British Columbia - 8. Dezember 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU | OTCQB: GIDMF | FWB: JA7) (Nexus oder das Unternehmen) hat eine Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) mit Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET) (Canamera) geschlossen, welcher zufolge Canamera eine Beteiligung von bis zu 90 % an Nexus Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming erwerben kann.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung wird Canamera über einen Zeitraum von vier Jahren die Exploration auf dem Konzessionsgebiet finanzieren sowie Bar- und Aktienzahlungen an Nexus leisten. Sollte Canamera alle Earn-in-Anforderungen erfüllen, wird Nexus eine Gewinnbeteiligung (Carried Interest) von 10 % am Projekt einbehalten und rund 280.000 $ in bar sowie Canamera-Aktien im Wert von 500.000 $ erhalten. Zudem wird das Unternehmen von Explorationsaufwendungen in Höhe von insgesamt 2,75 Millionen $ profitieren und all das ohne einen weiteren Kapitalaufwand seitens Nexus.

Diese Optionsstruktur ermöglicht es, Great Divide Basin durch ein vollständig finanziertes Explorationsprogramm voranzubringen, während wir gleichzeitig eine bedeutende Beteiligung an dem Projekt behalten, so Jeremy Poirier, seines Zeichens Chief Executive Officer. Die von Canamera zugesagten Explorationsarbeiten sollten die erforderlichen technischen Daten liefern, um das Potenzial des Konzessionsgebiets zu bewerten, und die Aktionäre von Nexus werden von diesen Arbeiten ohne eine weitere Verwässerung profitieren.

Bestimmungen der Optionsvereinbarung

Canamera kann durch die folgende Earn-in-Struktur eine Beteiligung von bis zu 90 % am Projekt Great Divide Basin erwerben:

Erste Option (Beteiligung von 51 %):

- Ausgabe von 500.000 Canamera-Aktien an Nexus innerhalb von 5 Tagen nach Abschluss;

- Barzahlung in Höhe von 30.000 $ innerhalb von 5 Tagen nach Abschluss;

- Barzahlung in Höhe von 100.000 $ bis spätestens 18 Monate nach Abschluss;

- Explorationsausgaben in Höhe von 250.000 $ bis spätestens 18 Monate nach Abschluss; und

- Weitere Explorationsausgaben in Höhe von 500.000 $ bis spätestens zwei Jahre nach Abschluss.

Zweite Option (weitere 20 %, insgesamt 71 %):

- Ausgabe von Canamera-Aktien im Wert von 250.000 $ an Nexus;

- Barzahlung in Höhe von 75.000 $; und

- Explorationsausgaben in Höhe von 1.000.000 $, jeweils spätestens drei Jahre nach Abschluss.

Dritte Option (weitere 19 %, insgesamt 90 %):

- Ausgabe von Canamera-Aktien im Wert von 250.000 $ an Nexus;

- Barzahlung in Höhe von 75.000 $; und

- Explorationsausgaben in Höhe von 1.000.000 $, jeweils bis spätestens vier Jahre nach Abschluss.

Wenn Canamera eine Optionsphase nicht abschließt, behält es nur die bis zu diesem Zeitpunkt erworbene Beteiligung ein. Nach Abschluss aller möglichen Optionen werden die Parteien ein Joint Venture für den Ausbau des Projekts gründen. Das Konzessionsgebiet ist nach wie vor Gegenstand einer Net Smelter Returns-Royalty von 1,25 % zugunsten von Nexus Uranium.

Projekt Great Divide Basin

Das Projekt Great Divide Basin erstreckt sich über 104 nicht patentierte Bergbau-Claims (rund 2.080 Acres) südwestlich von Jeffrey City bzw. nordwestlich von Wamsutter in Fremont County und Sweetwater County in Wyoming. Das Projekt steht im Besitz von Clean Nuclear Energy Corp., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nexus.

Die Claims befinden sich im Uranrevier Great Divide Basin in Wyoming. Die Mineralisierung in der Region lagert in Roll-Front-Lagerstätten; die historische Exploration auf dem Konzessionsgebiet geht bis in die 1970er-Jahre zurück. Das Projekt grenzt an das Konzessionsgebiet Cyclone von Premier American Uranium.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord und Wolf Canyon in South Dakota, das Projekt South Pass in Wyoming und das Projekt Wray Mesa in Utah. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu zählen Aussagen in Bezug auf: die erwarteten Explorationsaktivitäten und -ausgaben von Canamera auf dem Projekt Great Divide Basin; den erwarteten Zeitpunkt und Abschluss der Earn-in-Meilensteine; die Gründung eines Joint Ventures im Anschluss an die Ausübung der Optionen; und die verbleibende Beteiligung von Nexus am Projekt.

Die zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, unter anderem, dass Canamera über ausreichend Kapital für die Finanzierung der Optionszahlungen und der Explorationsausgaben verfügt, und dass die aufsichtsrechtlichen und sonstigen Bedingungen erfüllt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Unsicherheiten wesentlich abweichen. Dazu zählen die Fähigkeit von Canamera, die Earn-in-Anforderungen zu erfüllen, Änderungen der Marktlage und Risiken, die der Mineralexploration innewohnen.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82105

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82105&tr=1

