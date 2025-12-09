Aixtron-Aktie gibt nach

(dpa-AFX) - Eine Analystenabstufung hat am Dienstag im Verlauf die Aktien von Aixtron etwas stärker unter Druck gesetzt. Zunächst noch relativ stabil in den Handel gestartet, lagen die Titel des Chipindustrie-Ausrüsters am Nachmittag mit bis zu 2,8 Prozent im Minus bei 17,23 Euro. Auch wenn die Aktien zuletzt wieder etwas darüber gehandelt wurden, rutschten sie unter ihre 21-Tage-Linie, die auf kurze Sicht ein beliebter charttechnischer Indikator ist.

Abed Jarad vom Analysehaus MWB begründete die Abstufung auf "Hold" mit dem guten Lauf der Papiere, die von ihrem Oktober-Tief bis Mitte November in der Spitze um mehr als 70 Prozent gestiegen waren. Wie er schrieb, habe sich zuletzt Fantasie für das Trendthema Künstliche Intelligenz breit gemacht. Auch wenn er die Story für langfristig vielversprechend hält, sei der von ihm unverändert mit 18 Euro berechnete faire Wert erreicht worden. Zuletzt war der Aixtron-Kurs etwas unterhalb des November-Hochs um diese Marke gependelt./tih/jha/