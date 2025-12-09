Microsoft stockt KI-Investitionen in Indien drastisch auf

(Reuters) - Microsoft forciert den Bau von KI-Rechenzentren in Indien.

Der Software-Hersteller wolle 17,5 Milliarden Dollar in dem Land investieren, teilte Konzernchef Satya Nadella am Dienstag mit. Die Summe komme zu den bereits angekündigten Ausgaben in Höhe von drei Milliarden Dollar hinzu. Das erste neue Rechenzentrum solle Mitte 2026 in Betrieb gehen. Parallel dazu will Microsoft weitere 5,42 Milliarden Dollar in neue Serverfarmen in Kanada stecken. Zudem solle dort ein Cybersicherheitszentrum aufgebaut werden.

Microsoft gehört neben Amazon Web Services (AWS) und Google zu den weltgrößten Cloud-Anbietern. Da durch den Siegeszug der Künstlichen Intelligenz (KI) der Rechenbedarf weltweit rasant wächst, investieren allein diese drei Konzerne jeweils mehrstellige Milliardenbeträge in den Ausbau der KI-Infrastruktur.