Nedeljković folgt auf Zipse an BMW-Spitze
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
München (dpa) - Milan Nedeljković wird neuer BMW-Chef. Zum 14. Mai soll der jetzige Produktionsvorstand des Autobauers Oliver Zipse ablösen, der seit 2019 Vorstandsvorsitzender ist, wie der Konzern mitteilte.
