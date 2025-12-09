W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktien New York

US-Zinsentscheid hält Anleger in Schach

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

(dpa-AFX) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheint sich an den US-Aktienbörsen nicht viel tun. "Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen", schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.

Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag zuletzt um 0,2 Prozent auf 47.845 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 6.852 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 tendierte kaum verändert bei 25.623 Punkten.

Die Papiere von CVS Health stiegen um 3,5 Prozent. Der Pharmahändler veröffentlichte einen Gewinnausblick für 2026, der über den Analystenerwartungen lag.

Die Aktien der auf Luxusimmobilien spezialisierten Toll Brothers büßten 2,1 Prozent ein. Die Zielvorgaben des Unternehmens für 2026 blieben hinter den Erwartungen zurück.

Die Aktien des Investmenthauses Ares Management stiegen um 5,8 Prozent. Die Titel werden ab Donnerstag im marktbreiten Aktienindex S&P 500 die Aktien des Snack-Herstellers Kellanova ersetzen./edh/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
S&P 500
CVS Health
Toll Brothers
Ares Management

