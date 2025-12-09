Verdi ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst von Berlin auf

Berlin, 09. Dez (Reuters) - Im öffentlichen Dienst rufen die Gewerkschaften für den 18. Dezember zu Warnstreiks in Berlin auf.

Bei einer Protestaktion am Donnerstag kommender Woche soll auch der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke in der Hauptstadt sprechen. "Mit der Kundgebung machen wir deutlich, dass wir es nicht akzeptieren, dass gute Löhne gegen eine gute Daseinsvorsorge ausgespielt werden", sagte die Verdi-Landesbezirksleiterin von Berlin-Brandenburg, Andrea Kühnemann, am Dienstag. Verdi ruft zusammen mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Gewerkschaft der Polizei und der IG BAU zu einer Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus auf. Dann soll das Landesparlament über den Haushalt für Berlin entscheiden, der Kürzungen in der sozialen Infrastruktur vorsieht.

Verdi und der Deutsche Beamtenbund (dbb) fordern in der bundesweiten Tarifrunde der Länder (ohne Hessen) sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber weisen dies als unbezahlbar zurück. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 12,6 Milliarden Euro, sagte der Verhandlungsführer der Länder, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) zuletzt. Dies sei zu viel und nicht leistbar.

Die Gespräche betreffen nach Gewerkschaftsangaben rund 1,2 Millionen Tarifbeschäftigte der Länder (außer Hessen). Bei einer Übertragung des Ergebnisses kommen etwa 1,3 Millionen Beamte und rund eine Million Pensionäre hinzu. Zum Auftakt der Tarifrunde hatte die Arbeitgeberseite noch kein Angebot vorgelegt. Mitte Januar werden die Verhandlungen fortgesetzt. Eine Einigung vor der dritten Gesprächsrunde, die vom 11. bis zum 13. Februar stattfinden soll, gilt als unwahrscheinlich.

