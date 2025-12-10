W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Cherry SE: Rogier Volmer wird zum 1. Januar 2026 Nachfolger von Oliver Kaltner als Interims-CEO; Herr Kaltner wird das Unternehmen beratend unterstützen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie
Cherry SE: Rogier Volmer wird zum 1. Januar 2026 Nachfolger von Oliver Kaltner als Interims-CEO; Herr Kaltner wird das Unternehmen beratend unterstützen

10.12.2025 / 19:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 10. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] und Herr Oliver Kaltner haben heute vereinbart, dass Herr Kaltner mit Ablauf seiner Amtszeit am 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Cherry SE ausscheidet. Herr Rogier Volmer wurde vom Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Interims-CEO und Vorstandsmitglied der Cherry SE ernannt. Herr Kaltner wird das Unternehmen nach seinem Ausscheiden für eine Übergangszeit beratend unterstützen und dessen M&A-Aktivitäten begleiten.

Kontakt: Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Ende der Insiderinformation

10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
ISIN:DE000A3CRRN9
WKN:A3CRRN
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2243566
Ende der MitteilungEQS News-Service

2243566 10.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Cherry

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden