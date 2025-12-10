SpaceX strebt Börsengang mit Bewertung von 1,5 Billionen Dollar an

09. Dez (Reuters) - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk treibt einem Medienbericht zufolge Pläne für einen Börsengang voran und strebt dabei eine Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an.

Angedacht sei eine Notierung bereits Mitte bis Ende 2026, berichtete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider. Das Unternehmen wolle bei dem Börsengang deutlich mehr als 30 Milliarden Dollar einnehmen. Damit wolle SpaceX weltraumgestützte Rechenzentren entwickeln und die dafür benötigten Chips kaufen.

Dem Bericht zufolge erwartet SpaceX 2025 einen Umsatz von rund 15 Milliarden Dollar, der 2026 auf 22 bis 24 Milliarden Dollar steigen soll. Der Großteil davon solle vom Satelliten-Internetdienst Starlink stammen.

Medienberichte über einen Aktienverkauf, der das Unternehmen mit 800 Milliarden Dollar bewerten würde, hatte Musk am Samstag als falsch zurückgewiesen.

SpaceX war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.