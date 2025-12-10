W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Förderung von E-Autos

dpa-AFX · Uhr
ULM (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Abschwächung des Lieferkettengesetzes:

Die Förderung gebrauchter Stromer und ein Verschrottungsbonus für Benziner sind gute Ideen: Verbrenner sind in kleinen Autoklassen trotz Förderprämie immer noch billiger. Gebrauchte senken die Einstiegshürde und verbreitern die Nutzerbasis. Und je länger ein Auto gefahren wird, desto besser ist seine ökologische Gesamtbilanz. Wenn die Nachfrage nach gebrauchten E-Kleinwagen erhöht wird, sorgt das indirekt dafür, dass Restwerte steigen, die Wiederverkaufsrisiken sinken und Neuwagenkunden beruhigter kaufen. Gebrauchte fördern also auch die Produktion neuer Modelle. Der E-Auto-Anteil am Gesamtmarkt wächst, es ist aber höchste Zeit, den Turbo einzuschalten./yyzz/DP/mis

