W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Euro verharrt auf höherem Niveau

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im späten New Yorker Handel nicht mehr stärker bewegt. Mit 1,1748 US-Dollar handelte die Gemeinschaftswährung etwa auf dem Niveau des späten europäischen Devisengeschäfts. Zuvor hatte der Euro den höchsten Stand seit Anfang Oktober erreicht. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1714 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8536 Euro gekostet.

Belastet wurde der Dollar durch enttäuschend ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche viel stärker gestiegen als erwartet. Es war der kräftigste Anstieg seit März 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie. Allerdings war das Niveau in der Vorwoche auf dem niedrigsten Stand seit über drei Jahren./bek/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Euro legt erneut zuheute, 17:23 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktheute, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden