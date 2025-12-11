EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hapag-Lloyd AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Hapag-Lloyd AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html

