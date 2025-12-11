EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
11.12.2025
Hiermit gibt die Hapag-Lloyd AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort:
https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hapag-Lloyd AG
|Ballindamm 25
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hapag-lloyd.com
