EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Geschäftsplan 2026 / Wiederaufnahme Dividende

Frankfurt, 12.12.2025, 13:10 Uhr MEZ

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Fraport AG den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026, einschließlich einer geplanten Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025, genehmigt.

Basis der Entscheidung ist eine gute operative Geschäftsentwicklung im Fraport-Konzern, sowohl in Frankfurt als auch international, einhergehend mit einem positiven Blick auf die nächsten Jahre.

Mit Abschluss der großen Bau-Investitionen in umfassende Kapazitätserweiterungen, insbesondere an den Standorten Lima und Frankfurt und den Inbetriebnahmen der neuen Terminals, wird das Konzern-Ergebnis in 2026, aufgrund steigender Abschreibungen von rund 140 Mio. EUR sowie höherer Zinsaufwendungen aufgrund einer geringeren Aktivierung von Bauzeitzinsen von rund 90 Mio. EUR, zunächst deutlich rückläufig erwartet. Zugleich wird aber auch erwartet, dass sich der Free Cash Flow im Jahr 2026 deutlich verbessert und in den positiven Bereich entwickelt. Dies verschafft den finanziellen Spielraum zur Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und fortfolgend zum Schuldenabbau.

Der heute genehmigte Plan sieht für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,00 EUR je Aktie in 2026 vor. Damit ist erstmals seit dem Geschäftsjahr 2019 und dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie eine Dividendenzahlung vorgesehen.

Der Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2025, über den die Hauptversammlung 2026 entscheiden wird, erfolgt durch Vorstand und Aufsichtsrat im kommenden Jahr im Rahmen der Beschlussfassungen über die Aufstellung beziehungsweise Feststellung der Jahresabschlusszahlen 2025.

Kontakt: Christoph Nanke, Head of Finance and Investor Relations, Telefon +49 (0)69 690 74840, Telefax: +49 (0)69 690 74843, E-Mail: c.nanke@fraport.de

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Fraport-Konzerns. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Fraport übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis zu verwendeten Finanzzahlen: Informationen über die Berechnung der verwendeten Finanzzahlen sind im Fraport-Geschäftsbericht 2024 verfügbar. Der Geschäftsbericht ist unter Publikationen & Termine abrufbar.

