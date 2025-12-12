EQS-News: Hapag-Lloyd bestellt acht neue Dual-Fuel Methanol Containerschiffe

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Hapag-Lloyd bestellt acht neue Dual-Fuel Methanol Containerschiffe



12.12.2025

Hapag-Lloyd bestellt acht neue Dual-Fuel Methanol Containerschiffe

Auslieferung erfolgt in 2028 und 2029

Investition von mehr als 500 Millionen US-Dollar

Zusätzliche Vereinbarung über 14 langfristige Charterverträge

Hapag-Lloyd hat einen Neubauauftrag über acht Containerschiffe mit der chinesischen Werft CIMC Raffles unterzeichnet. Die bestellten Einheiten haben eine Kapazität von jeweils 4.500 TEU und sollen in den Jahren 2028 und 2029 ausgeliefert werden. Das Investitionsvolumen beträgt mehr als 500 Millionen US-Dollar.

Die neuen Schiffe werden mit hochmodernen Dual-Fuel Methanol Antrieben ausgestattet. Sie sind um bis zu 30 Prozent effizienter als ältere Schiffsgenerationen in der gleichen Größenklasse und können methanolbetrieben insgesamt bis zu 350.000 Tonnen CO2e pro Jahr einsparen. Als erstes Neubauprojekt von Hapag-Lloyd mit dieser nachhaltigen Antriebstechnologie ergänzen sie das wachsende Portfolio von Dual-Fuel Containerschiffen in der Flotte: Aktuell sind insgesamt 37 Dual-Fuel Flüssiggas Einheiten in Betrieb oder geplant, die mit Biomethan fahren können.

Darüber hinaus hatte Hapag-Lloyd bereits im April 2024 mit der Seaspan Corporation vereinbart, in den Jahren 2026 und 2027 fünf 10.100 TEU Containerschiffe auf Dual-Fuel Methanol Motoren umzurüsten. Im November 2024 wurde zudem mit dem chinesischen Energieproduzenten Goldwind eine Vereinbarung über die Lieferung von 250.000 Tonnen grünem Methanol pro Jahr getroffen. Das grüne Methanol wird aus einem Mix aus Bio- und E-Methanol bestehen, Treibhausgasemissionen um mindestens 70 Prozent reduzieren und dabei allen gängigen Nachhaltigkeitszertifizierungen entsprechen.

Außerdem wurde beschlossen, 14 weitere Neubauten in den Größenklassen 1.800 TEU (4 Einheiten), 3.500 TEU (6 Einheiten) sowie 4.500 TEU (4 Einheiten) langfristig einzuchartern. Diese Schiffe werden in den Jahren 2027 bis 2029 ausgeliefert. Wie bereits am 13. November 2025 kommuniziert wurde, investiert Hapag-Lloyd damit insgesamt in 22 neue Schiffe im Segment mit einer Kapazität von weniger als 5.000 TEU.

„Die kontinuierliche Modernisierung unserer Flotte ist fest in unserer Strategie 2030 verankert. Die neuen Schiffe werden dazu beitragen, ältere Tonnage zu ersetzen, die Hapag-Lloyd Flotte weiter zu dekarbonisieren und die Abhängigkeit vom Chartermarkt zu reduzieren. Außerdem lassen sich diese hochmodernen Schiffe deutlich kosteneffizienter betreiben“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.

Hapag-Lloyd hält an seinem Anspruch als Treiber für Nachhaltigkeit in der Containerschifffahrt und der schrittweisen Dekarbonisierung seiner Flotte fest: Bis 2030 plant das Unternehmen, die absoluten Treibhausgasemissionen des Flottenbetriebs im Vergleich zum Jahr 2022 um etwa ein Drittel zu reduzieren. Der Netto-Null-Flottenbetrieb soll bis zum Jahr 2045 erreicht werden.



Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 305 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,8 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 130 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 21 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.



