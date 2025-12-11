EQS-News: Die IPO-Bilanz 2025: Nur drei Börsengänge – und dennoch starke Kurse

EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH / Schlagwort(e): Studie

Die IPO-Bilanz 2025: Nur drei Börsengänge – und dennoch starke Kurse



11.12.2025 / 09:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die IPO-Bilanz 2025: Nur drei Börsengänge – und dennoch starke Kurse

Nur drei Börsengänge in Deutschland – nach vier IPOs im Vorjahr

Emissionsvolumen sinkt auf 1,19 Mrd. Euro – zweitniedrigster Wert der vergangenen zehn Jahre

Starke Kursentwicklung der Börsenneulinge: +55 Prozent im Durchschnitt – getrieben durch Pfisterer Holding SE

Markt für Mittelstandsanleihen stabil mit 23 IBOs, aber deutlich höherem Emissionsvolumen

Kirchhoff Consult erwartet für 2026 zunehmende IPO-Aktivität bei stabilerem Marktumfeld

Hamburg, 11. Dezember 2025 – Kirchhoff Consult, eine der führenden Kommunikations- und Strategieberatungen für Finanzkommunikation und Nachhaltigkeit, hat heute ihre IPO-Studie für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die Studie zeigt: Der deutsche Markt für Börsengänge bleibt weiter verhalten. Mit nur drei IPOs – und damit einem Börsengang weniger als im Vorjahr – setzt sich die Schwäche am Kapitalmarkt fort. Das Emissionsvolumen fiel auf 1,19 Milliarden Euro und markiert damit den zweitniedrigsten Wert der letzten Dekade. Den größten Börsengang des Jahres führte das MedTech-Unternehmen Ottobock SE & Co. KGaA mit einem Volumen von 808 Millionen Euro durch. Für das IPO-Jahr 2026 ist Kirchhoff zuversichtlich und erwartetet rund zehn Börsengänge in Deutschland.

Jens Hecht, CFA, Managing Partner bei Kirchhoff Consult: „Nach einem Jahr mit hoher Volatilität, mehreren kurzfristigen Absagen und nur drei erfolgreichen Börsengängen blicken wir mit Zuversicht auf das IPO-Jahr 2026. Die Bewertungen an den Börsen sind weiterhin sehr attraktiv, erfolgreiche Platzierungen von Mittelstandsunternehmen wie Ottobock und Pfisterer stärken das Vertrauen der Investoren, und die Pipeline an potenziellen Emittenten wächst deutlich. Wenn sich das Marktumfeld weiter stabilisiert, rechnen wir mit einer spürbaren Belebung der Emissionstätigkeit. Das Potenzial für deutlich mehr Börsengänge in Deutschland ist vorhanden – jetzt gilt es, dieses Potenzial zu heben. Für das Jahr 2026 rechnen wir mit rund zehn IPOs.“

Positive Kursperformance in herausforderndem Marktumfeld

Nach einem zuversichtlichen Start ins Jahr 2025 sorgten neue geopolitische Spannungen sowie handelspolitische Unsicherheiten – insbesondere durch die Einführung neuer US-Zölle – zeitweise für deutliche Marktunruhe. Trotz dieser Belastungsfaktoren profitierte der DAX im weiteren Jahresverlauf von einer sich abschwächenden Inflation, geldpolitischen Lockerungen und einer stabileren globalen Konjunktur. Der Leitindex markierte im Mai und im Oktober neue Rekordstände und legte bis Ende November knapp 20 Prozent zu. Die Kursentwicklung der Börsenneulinge fiel dagegen sehr unterschiedlich aus. Während die Pfisterer Holding SE ihren Börsenkurs seit dem Listing um rund 173 Prozent steigern konnte, notierte eine der drei Neuemissionen zum Stichtag im Minus. Im Durchschnitt erzielten die Börsenneulinge dennoch ein deutliches Plus von knapp 55 Prozent.

Stabiler Markt für Mittelstandsanleihen mit deutlichem Volumenanstieg

Ein deutlich robusteres Bild zeigt der Markt für Mittelstandsanleihen. Mit 23 Neuemissionen blieb die Zahl der Anleihen stabil, während das Volumen mit 1,23 Milliarden signifikant über dem Vorjahreswert von 734,5 Millionen Euro lag. Dabei wurden 65 Prozent der Anleihen vollständig platziert – ein deutlicher Anstieg gegenüber 2024. Die meisten Emissionen kamen aus den Sektoren Finanzdienstleister und Immobilien, gefolgt von Erneuerbaren Energien.

Vorsichtig positiver Ausblick auf den IPO-Markt 2026

Nach dem Jahr 2025 mit mehreren abgesagten Börsengängen und einer insgesamt verhaltenen Emissionstätigkeit, bedingt durch hohe Marktvolatilität und attraktive alternative Finanzierungsoptionen, könnte sich der IPO-Markt 2026 wieder beleben. Für das kommende Jahr zeichnen sich bereits eine Reihe potenzieller Börsenkandidaten ab, die laut offiziellen Angaben und Marktgerüchten einen Gang an den Kapitalmarkt prüfen. Dazu zählen unter anderem das deutsche Software-Start-up Celonis sowie Deutschlands größter Online-Marktplatz für Fahrzeuge, mobile.de.

Das Umfeld für Börsengänge in Deutschland bleibt anspruchsvoll, zeigt jedoch erste Anzeichen eines Aufschwungs. Erfolgreiche Börsengänge wie die von Pfisterer und Ottobock, die erwartete Stabilisierung der Geldpolitik und staatliche Investitionsprogramme sorgen für eine vorsichtig positive Grundstimmung. Insgesamt verbessern sich die Voraussetzungen für Börsengänge, auch wenn ein sorgfältiges Timing weiterhin entscheidend bleibt.

Kirchhoff Consult erwartet mit rund zehn Neuemissionen für das Jahr 2026 eine Belebung des deutschen IPO-Marktes. Auch für den Markt neuer Mittelstandsanleihen wird eine positive Entwicklung prognostiziert.

Bereits Ende Oktober erläuterte Jens Hecht im Handelsblatt-Today-Podcast, warum die hohen Erwartungen an das IPO-Jahr 2025 enttäuscht wurden und welche Signale ab dem dritten Quartal für mehr Zuversicht sorgten. Zudem gab er Einblicke in potenziell kommende Börsengänge und zentrale Trends, die Emittenten und Investoren prägen. Der Podcast ist hier verfügbar.

Die vollständige IPO-Studie 2025 steht hier zum Download bereit.

Über Kirchhoff Consult

Kirchhoff Consult ist mit rund 70 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation. ‘Designing Sustainable Value’: Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte.

Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von partnergeführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: der Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung.



Erfahren Sie mehr auf: kirchhoff.de.

PRESSEANFRAGEN



Eva-Maria Bernreuther

Junior Consultant

T +49 40 609 186-98

eva-maria.bernreuther@kirchhoff.de





Anna Höffken

Senior Consultant

T +49 40 609186-34

anna.hoeffken@kirchhoff.de





Jens Hecht, CFA

Managing Partner

T +49 40 609 186-18

jens.hecht@kirchhoff.de

11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2243556 11.12.2025 CET/CEST