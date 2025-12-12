W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Drei Fragen für Bernecker 12.12.2025

Was sagen Sie zum SpaceX-IPO? Steht Unilever ohne Magnum besser da? Läuft Silber Gold den Rang ab?

onvista · Uhr
Wie bewerten Sie die IPO-Pläne bei SpaceX?

Die Raumfahrt wird das nächste Tech-Thema an den Börsen sein. SpaceX ist der Anfang davon. Zwei weitere Firmen stehen vor der gleichen Herausforderung und der Börsengang von SpaceX wird mit einer Billion US-Dollar kalkuliert. Das eröffnet eine völlig neue Sicht sowohl in der Technik wie in der wirtschaftlichen Bedeutung der Raumfahrt insgesamt.

Schon beim Börsengang wird jeder Investor dabei sein wollen. Das wird jedenfalls spannend. Die kalkulierten Größen reichen für diesen Sektor in New York bis zu drei Billionen Dollar als Summe aller betroffenen Titel. 

Steht Unilever ohne Magnum besser da?

Die großen internationalen Lebensmittelkonzerne werden neu gegliedert. Unilever war der erste, Kraft Foods wird aufgeteilt in zwei Firmen, und der bislang größte, Nestlé, steht vor der gleichen Herausforderung, nämlich: In der Spezialisierung beziehungsweise Fokussierung verschiedenen Produkte und Märkte liegt die Zukunft der Rentabilität.

Nur so ist es möglich, die bisherige übliche Gewinndynamik zu erhalten oder zu verbessern. Bei Magnum kann man mitspielen, aber von großem Interesse ist es nicht. Denn verkauft wird zunächst mal das, was man loswerden will. Schauen Sie zu!

Läuft Silber Gold den Rang ab?

Gold und Silber sind nur bedingt vergleichbar. Gold liefert die Richtlinie und alle Marktteilnehmer sind bekannt. Es handelt sich durchweg um Finanzinvestoren und der Anteil des Goldes an der industriellen Verwendung bleibt begrenzt. Silber folgt dem Goldtrend in der Sache, aber die Marktteilnehmer für Silber setzen sich weitgehend anders zusammen. Der Anteil von Silber als Industriemetall ist deutlich größer.

Das ergibt eine zweispurige Preistendenz: Zum einen folgt der Silberpreis dem Goldpreis, und zum anderen führt die unterschiedliche Nachfrage nach Industriesilber zu höherer Volatilität. Das lässt sich nicht ändern. Silber kann deshalb dem Gold den Rang nicht ablaufen.

