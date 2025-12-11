W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Kreise: EU-Kommission will Rücknahme von Verbrenner-Aus vorschlagen

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will eine Rücknahme des sogenannten Verbrenner-Aus vorschlagen. Wie der Deutschen Presse-Agentur aus Kommissionskreisen bestätigt wurde, will die Behörde nach derzeitigem Stand der Planung vorschlagen, auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennertechnologie zuzulassen./mjm/DP/men

