Kreise: EU-Kommission will Rücknahme von Verbrenner-Aus vorschlagen
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will eine Rücknahme des sogenannten Verbrenner-Aus vorschlagen. Wie der Deutschen Presse-Agentur aus Kommissionskreisen bestätigt wurde, will die Behörde nach derzeitigem Stand der Planung vorschlagen, auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennertechnologie zuzulassen./mjm/DP/men
