EQS-DD: Verbio SE: Alexander von Witzleben, 100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 16,00, Fälligkeit 12/2026, zu je EUR 2,50 geschrieben und verkauft 100 ...

EQS Group · Uhr
Erneuerbare Energien
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.12.2025 / 14:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Alexander
Nachname(n):von Witzleben

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Verbio SE

b) LEI

529900W51PINCFFALS96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Derivat
ISIN:DE000C649GD3

b) Art des Geschäfts

100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 16,00, Fälligkeit 12/2026, zu je EUR 2,50 geschrieben und verkauft 100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 20,00, Fälligkeit 12/2026 zu je EUR 4,50 geschrieben und verkauft

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,50 EUR25.000,000 EUR
4,50 EUR45.000,000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,5000 EUR70.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:EUREX
MIC:XEUR

12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet:www.verbio.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102402 12.12.2025 CET/CEST

Verbio

