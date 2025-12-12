W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.12.2025 / 13:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mag. Dr.
Vorname:Gertrude
Nachname(n):Tumpel-Gugerell

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

b) LEI

549300JCRU23I1THU176 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000908504

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
56 EUR534 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
56,0000 EUR534,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:BOERSE HAMBURG-LANG&SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR
MIC:HAMN

12.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet:www.group.vig
Ende der MitteilungEQS News-Service

102410 12.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vienna Insurance Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden