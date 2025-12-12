EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.12.2025 / 13:22 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Mag. Dr.
|Vorname:
|Gertrude
|Nachname(n):
|Tumpel-Gugerell
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
b) LEI
|549300JCRU23I1THU176
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000908504
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|56 EUR
|534 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|56,0000 EUR
|534,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|10.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|BOERSE HAMBURG-LANG&SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR
|MIC:
|HAMN
12.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
|Schottenring 30
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.group.vig
