EQS-News: Moldauische Weine erobern den deutschen Einzelhandel

Ausgezeichnete Qualität, authentische Rebsorten und attraktive Preise: Moldauische Weine erobern Schritt für Schritt den deutschen Einzelhandel.

CHIȘINĂU, Moldawien, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Republik Moldau stärkt ihre Rolle in der globalen Weinindustrie und gehört 2024 zu den weltweit führenden 15 Exporteuren von abgefüllten Weinen nach Volumen. Besonders dynamisch entwickelt sich der Absatz in Deutschland: Lag der Wert der Schaumweinexporte bis 2020 noch unter 100.000 USD, so stieg er bis 2024 auf 1,1 Millionen USD. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 76 % in den letzten fünf Jahren. Diese Entwicklung unterstreicht sowohl das wachsende Interesse des deutschen Marktes an Weinen aus der Republik Moldau als auch die zunehmende Fähigkeit der lokalen Erzeuger, sich in Premium- und Wachstumssegmenten erfolgreich zu positionieren.

Zertifizierte Qualität und internationale Anerkennung

Die Wettbewerbsvorteile der moldauischen Weinproduzenten beruhen auf transparenten und für europäische Partner leicht überprüfbaren Faktoren: lückenlose Rückverfolgbarkeit, strikte Einhaltung internationaler Qualitätsstandards sowie die Fähigkeit, sich rasch an die technischen Anforderungen des modernen EU-Handels anzupassen. Ein anschauliches Beispiel ist die nationale Marke Wine of Moldova, deren Fundament ein nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem bildet. Diese Zertifizierung garantiert konsistente Abläufe in Marketing, Dienstleistungen und der Verwaltung sektoraler Programme. Für Importeure und Einzelhändler in Europa gilt sie als Beleg für die Professionalisierung der Branche und als verlässliche Garantie für die Kontrolle möglicher Risiken im Bereich Kommunikation, Rückverfolgbarkeit und Herkunft.

Auf Herstellerebene gibt es Weinkellereien, die über im europäischen Handel anerkannte Zertifizierungen für Lebensmittelsicherheit und Qualität wie ISO 22000, IFS Food (International Featured Standards) oder BRCGS (British Retail Consortium Global Standards) verfügen. Radacini Wines war beispielsweise das erste Weingut in der Moldau, das 2020 neben einem ISO-22000-System gleichzeitig nach IFS Food und BRCGS zertifiziert wurde. Damit erfüllt es direkt die Anforderungen großer Einzelhändler in der EU, die diese Standards bevorzugen oder sogar verlangen.

Die Erfolge bei internationalen Wettbewerben festigen diese Basis zusätzlich: Mit mehr als 6.500 gewonnenen Medaillen in den vergangenen zehn Jahren ist die Republik Moldau das am häufigsten ausgezeichnete Weinland Osteuropas. Die Resultate sind über die Jahre hinweg bemerkenswert konstant: Beim Mundus Vini, dem wichtigsten Wettbewerb in Deutschland, erhielten Produzenten wie Fautor, Purcari oder Radacini zahlreiche Auszeichnungen, darunter auch „Best of Show". Bei den Decanter World Wine Awards, dem weltweit einflussreichsten Wettbewerb, erzielen Weine wie Negru de Purcari, Negre (Fautor) oder Lupi (Gitana) regelmäßig Bewertungen von über 90 Punkten. Auch der Concours Mondial de Bruxelles würdigte moldauische Erzeuger mit Goldmedaillen, darunter Cricova, Château Vartely und Domeniile Davidescu. Zudem fand 2024 die Schaumwein-Session des Wettbewerbs in Chișinău statt – ein starkes Signal für das wachsende Potenzial des Landes.

Im Bereich Weintourismus prägen zwei Wahrzeichen das internationale Image des Landes: Mileștii Mici, der größte Weinkeller der Welt mit über 1,5 Millionen Flaschen laut Guinness-Buch, sowie die unterirdische Weinstadt Cricova mit einem Stollennetz von mehr als 70 Kilometern.

Moldauische Marken, die sich im deutschen Einzelhandel durchsetzen

Château Purcari, 1827 gegründet, ist der bei den Decanter Awards in London am häufigsten ausgezeichnete Weinproduzent in Mittel- und Osteuropa und zählt auf der Plattform Vivino mit einem Durchschnittswert von 4,1 von 5,0 Punkten zu den bestbewerteten Produzenten. Dank seiner konsequenten Strategie, der renommierteste Weinexporteur Moldaus zu werden, ist das Unternehmen heute in über 25 Ländern in Europa, Nordamerika und Ostasien vertreten, darunter auch Deutschland.

Castel Mimi, ein familiengeführtes Weingut aus dem Jahr 1893 und eines der 15 bedeutendsten Weinmonumente der Welt, zählt zu den schönsten Weingütern überhaupt. Es ist auf stille Weine spezialisiert, die aus internationalen sowie autochthonen Rebsorten hergestellt werden. Das Weingut unternimmt bedeutende Schritte, um vollständig energieautark zu werden – bereits jetzt stammen rund 80 % seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen. Im Jahr 2026 wird Castel Mimi eine limitierte Edition von Schaumwein auf den Markt bringen.

Zu den weiteren auf den deutschen Einzelhandel ausgerichteten Weingütern zählen Fautor, Gitana, Cricova, Château Vartely, Gogu Winery und Equinox. Sie decken mit ihren Portfolios sowohl das Mainstream- als auch das Premiumsegment ab.

Deutscher Einzelhandel: anspruchsvoll, aber bereit für neue Impulse

Deutsche Verbraucher sind zwar preissensibel, doch ihr Interesse an Produkten mit klarer Herkunft und lokalem Charakter nimmt zu. In diesem Bereich besitzt Moldau einen Wettbewerbsvorteil. Parallel dazu beschleunigt sich die Ausrichtung auf Bio-Produktion und nachhaltige Praktiken. Weingüter wie Gogu Winery, Equinox oder Pelican Negru entwickeln organische Portfolios, die von EU-akkreditierten Stellen wie Sertifikācijas un testēšanas centrs oder bio.inspecta zertifiziert sind. Damit können sie die Premium-Nische bedienen, die für Einzelhändler aufgrund höherer Margen besonders attraktiv ist.

Moldauische Weine erzielen derzeit sowohl online als auch offline in Deutschland außergewöhnliche Ergebnisse – auf spezialisierten Plattformen wie Vinello oder Belvini, auf Marktplätzen wie Kaufland.de oder Amazon.de sowie in Fachgeschäften und Märkten mit osteuropäischem Schwerpunkt (zum Beispiel Mix Markt). Premium-Marken dringen schrittweise in die HoReCa-Branche sowie in die oberen Vertriebsschienen vor.

Moldauische Weine haben sich von einem aufstrebenden Angebot zu einer zunehmend wichtigen Kategorie für den deutschen Einzelhandel entwickelt. Sie vereinen Eigenschaften, die nur selten gleichzeitig zu finden sind: zertifizierte Qualität, internationale Auszeichnungen, einheimische Rebsorten mit klarer Identität und wettbewerbsfähige Preise. Tatsächlich loben deutsche Verbraucher und Fachpublikationen oft das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Für deutsche Einkäufer ergeben sich daraus konkrete Vorteile: Sie erhalten sichere und EU-konforme Produkte, ein vielseitiges Portfolio für alle Preissegmente, Möglichkeiten zur Diversifizierung des importierten Weinsortiments und Wachstumspotenzial sowohl im Regal als auch beim Marktanteil. Moldauische Weine tragen somit zur Belebung des Angebots und zur Diversifizierung der Kategorie auf dem deutschen Markt bei.

