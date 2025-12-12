W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Signa-Gründer Benko legt Berufung gegen zweites Urteil ein

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Wien, 12. Dez (Reuters) - Der frühere österreichische Immobilieninvestor Rene Benko geht auch gegen seine zweite Verurteilung juristisch vor.

Sein Anwalt Norbert Wess teilte am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit, er werde Berufung einlegen und einen Antrag auf Haftentlassung stellen. Der 48-jährige Benko sitzt seit Januar in Untersuchungshaft, nachdem sein Handels- und Immobilienkonzern Signa im November 2023 insolvent gegangen war. Mehrere Anträge auf Haftentlassung wurden bislang abgelehnt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sieht die Gefahr weiterer Straftaten.

Der gebürtige Tiroler war am Dienstag in seinem zweiten Prozess am Landesgericht Innsbruck wegen Gläubigerschädigung teilweise schuldig gesprochen worden. Er erhielt 15 Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe von rund 4300 Euro. Eine bedingte Haftstrafe bedeutet eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. In dem Verfahren ging es um 120.000 Euro Bargeld sowie elf teure Armbanduhren, Manschettenknöpfe und weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von fast 250.000 Euro. Diese sollen in einem Tresor versteckt und so den Gläubigern vorenthalten worden sein. Seine mitangeklagte Ehefrau Nathalie wurde freigesprochen.

Im Oktober war Benko in einem ersten Verfahren wegen Gläubigerschädigung zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Auch dieses Urteil ist nicht rechtskräftig. Die beiden Verfahren sind nur ein Teil der zahlreichen Vorwürfe gegen Benko. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in mehr als einem Dutzend Strängen. Der mutmaßliche Gesamtschaden wird auf rund 300 Millionen Euro beziffert. Auch in Deutschland und Italien laufen Ermittlungen.

(Bericht von Francois Murphy und Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

US-Leitzins fällt um 25 Basispunkte
Fed senkt Zins wie erwartet – wichtiger werden jedoch die Aussichten10. Dez. · onvista
Fed senkt Zins wie erwartet – wichtiger werden jedoch die Aussichten
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rückt
Dax Tagesrückblick 11.12.2025
Dax bleibt auf Erholungskurs - höchster Stand seit einem Monatgestern, 17:44 Uhr · onvista
Dax bleibt auf Erholungskurs - höchster Stand seit einem Monat
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chance durch Kernkraft: Vom Zykliker zum Schlüsselspieler der Energiewendeheute, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden