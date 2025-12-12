The Bottom Line: US-Daten, Eurozonen-PMIs und globale Zentralbanksitzungen

In der kommenden Woche wird die verspätete Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts und die Inflationsdaten für November im Mittelpunkt stehen. Beide liefern zentrale Informationen zur Beschäftigung und Preisentwicklung in den USA.

In der Eurozone werden die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für Dezember veröffentlicht. Nach dem Höchststand im November geben die neuen Zahlen Aufschluss über die Aktivität in Industrie und Dienstleistungen. Zudem veröffentlicht die EZB ihre aktualisierten makroökonomischen Projektionen für Wachstum und Inflation. International stehen weiterhin geldpolitische Entscheidungen an: Die Bank of England und die Bank of Japan halten Sitzungen ab und überprüfen ihre Leitzinsen.