IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs für eine Registrierungserklärung bei der SEC in Verbindung mit dem geplanten Börsengang an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse bekannt

IRW-PRESS: Battery X Metals Inc: Battery X Metals gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs für eine Registrierungserklärung bei der SEC in Verbindung mit dem geplanten Börsengang an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse bekannt

VANCOUVER, British Columbia - 12. Dezember 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein Technologieunternehmen, das sich mit der Erforschung von Ressourcen für die Energiewende befasst, hat heute bekannt gegeben, dass es der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) vertraulich einen Entwurf einer Registrierungserklärung per Formular F-1 im Zusammenhang mit einem geplanten öffentlichen Angebot seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse vorgelegt hat.

Die Anzahl der auszugebenden Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot stehen noch nicht fest. Der geplante Börsengang (Initial Public Offering, IPO) erfolgt vorbehaltlich des Abschlusses des SEC-Prüfungsverfahrens und hängt von der Marktlage sowie anderen Bedingungen ab.

Diese Pressemitteilung wird gemäß Rule 135 des Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (Securities Act) herausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Alle Angebote, Aufforderungen zur Abgabe von Kaufangeboten oder Veräußerungen von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act.

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum geplanten Börsengang der Stammaktien von Battery X Metals Inc. in den Vereinigten Staaten, zur vertraulichen Einreichung des Entwurfs der Registrierungserklärung auf Formular F-1 im Zusammenhang mit diesem geplanten Börsengang und zur Geschäftsstrategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Fähigkeit, den geplanten Börsengang durchzuführen; der Zeitpunkt, der Umfang und die Struktur eines Börsengangs; das Ergebnis und der Zeitpunkt des Überprüfungsprozesses durch die SEC; die mögliche Notierung der Wertpapiere des Unternehmens an einer nationalen Wertpapierbörse in den USA; Veränderungen der Marktbedingungen oder der Anlegerstimmung; makroökonomische Faktoren; Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft und der Branche des Unternehmens; sowie andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen.

