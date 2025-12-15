EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.12.2025 / 16:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Geske
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900XO0YTOOKCLQB44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005493092
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,3400 EUR
|410,82 EUR
|3,3350 EUR
|440,22 EUR
|3,3400 EUR
|651,30 EUR
|3,3400 EUR
|1.659,98 EUR
|3,3350 EUR
|33,35 EUR
|3,3400 EUR
|197,06 EUR
|3,3400 EUR
|4.288,56 EUR
|3,3350 EUR
|393,53 EUR
|3,3400 EUR
|113,56 EUR
|3,3400 EUR
|3,34 EUR
|3,3400 EUR
|3,34 EUR
|3,3400 EUR
|220,44 EUR
|3,3400 EUR
|153,64 EUR
|3,3400 EUR
|334,00 EUR
|3,3400 EUR
|70,14 EUR
|3,3400 EUR
|367,40 EUR
|3,3400 EUR
|130,26 EUR
|3,3400 EUR
|103,54 EUR
|3,3400 EUR
|153,64 EUR
|3,3400 EUR
|230,46 EUR
|3,3400 EUR
|73,48 EUR
|3,3400 EUR
|66,80 EUR
|3,3400 EUR
|86,84 EUR
|3,3400 EUR
|277,22 EUR
|3,3400 EUR
|387,44 EUR
|3,3400 EUR
|377,42 EUR
|3,3400 EUR
|2.000,66 EUR
|3,3400 EUR
|323,98 EUR
|3,3400 EUR
|10,02 EUR
|3,3400 EUR
|43,42 EUR
|3,3350 EUR
|300,15 EUR
|3,3400 EUR
|280,56 EUR
|3,3350 EUR
|1.924,30 EUR
|3,3400 EUR
|3,34 EUR
|3,3400 EUR
|73,48 EUR
|3,3400 EUR
|210,42 EUR
|3,3400 EUR
|280,56 EUR
|3,3400 EUR
|293,92 EUR
|3,3400 EUR
|273,88 EUR
|3,3400 EUR
|277,22 EUR
|3,3400 EUR
|307,28 EUR
|3,3350 EUR
|293,48 EUR
|3,3350 EUR
|3,34 EUR
|3,3350 EUR
|50,03 EUR
|3,3350 EUR
|46,69 EUR
|3,3350 EUR
|10,01 EUR
|3,3400 EUR
|100,20 EUR
|3,3400 EUR
|170,34 EUR
|3,3400 EUR
|273,88 EUR
|3,3400 EUR
|297,26 EUR
|3,3400 EUR
|270,54 EUR
|3,3400 EUR
|150,30 EUR
|3,3400 EUR
|1.229,12 EUR
|3,3400 EUR
|287,24 EUR
|3,3400 EUR
|273,88 EUR
|3,3350 EUR
|283,48 EUR
|3,3350 EUR
|153,41 EUR
|3,3350 EUR
|273,47 EUR
|3,3300 EUR
|266,40 EUR
|3,3350 EUR
|290,15 EUR
|3,3350 EUR
|240,12 EUR
|3,3350 EUR
|3,34 EUR
|3,3400 EUR
|46,76 EUR
|3,3400 EUR
|220,44 EUR
|3,3400 EUR
|280,56 EUR
|3,3400 EUR
|307,28 EUR
|3,3350 EUR
|2.337,84 EUR
|3,3350 EUR
|2.194,43 EUR
|3,3350 EUR
|2.204,44 EUR
|3,3350 EUR
|2.171,09 EUR
|3,3325 EUR
|2.439,39 EUR
|3,2500 EUR
|256,75 EUR
|3,3350 EUR
|386,86 EUR
|3,3350 EUR
|453,56 EUR
|3,3350 EUR
|560,28 EUR
|3,2500 EUR
|2.021,50 EUR
|3,3350 EUR
|583,63 EUR
|3,3300 EUR
|333,00 EUR
|3,3300 EUR
|333,00 EUR
|3,3400 EUR
|698,06 EUR
|3,3400 EUR
|698,06 EUR
|3,3350 EUR
|496,92 EUR
|3,3350 EUR
|513,59 EUR
|3,3400 EUR
|247,16 EUR
|3,3400 EUR
|143,62 EUR
|3,3400 EUR
|190,38 EUR
|3,3400 EUR
|106,88 EUR
|3,3250 EUR
|385,70 EUR
|3,3200 EUR
|683,92 EUR
|3,3250 EUR
|332,50 EUR
|3,3250 EUR
|289,28 EUR
|3,3250 EUR
|172,90 EUR
|3,3250 EUR
|59,85 EUR
|3,3250 EUR
|332,50 EUR
|3,3250 EUR
|332,50 EUR
|3,3250 EUR
|66,50 EUR
|3,3250 EUR
|99,75 EUR
|3,3250 EUR
|691,60 EUR
|3,3250 EUR
|79,80 EUR
|3,3250 EUR
|698,25 EUR
|3,3250 EUR
|86,45 EUR
|3,3350 EUR
|753,71 EUR
|3,3250 EUR
|1.968,40 EUR
|3,3350 EUR
|723,70 EUR
|3,3350 EUR
|700,35 EUR
|3,3275 EUR
|1.251,14 EUR
|3,3350 EUR
|680,34 EUR
|3,3200 EUR
|664,00 EUR
|3,3300 EUR
|59,94 EUR
|3,3300 EUR
|619,38 EUR
|3,3250 EUR
|332,50 EUR
|3,3350 EUR
|693,68 EUR
|3,3300 EUR
|333,00 EUR
|3,3350 EUR
|697,02 EUR
|3,3350 EUR
|616,98 EUR
|3,3350 EUR
|80,04 EUR
|3,3350 EUR
|697,02 EUR
|3,3350 EUR
|173,42 EUR
|3,3350 EUR
|523,60 EUR
|3,3350 EUR
|40,02 EUR
|3,3350 EUR
|3,34 EUR
|3,3350 EUR
|566,95 EUR
|3,3350 EUR
|93,38 EUR
|3,3350 EUR
|690,35 EUR
|3,3300 EUR
|679,32 EUR
|3,3225 EUR
|1.986,86 EUR
|3,3150 EUR
|669,63 EUR
|3,3300 EUR
|2.297,70 EUR
|3,3100 EUR
|1.813,88 EUR
|3,3100 EUR
|178,74 EUR
|3,3107 EUR
|503,23 EUR
|3,3100 EUR
|410,44 EUR
|3,3100 EUR
|1.598,73 EUR
|3,2950 EUR
|326,21 EUR
|3,2950 EUR
|3,30 EUR
|3,3000 EUR
|1.415,70 EUR
|3,3050 EUR
|343,72 EUR
|3,3050 EUR
|294,15 EUR
|3,3050 EUR
|171,86 EUR
|3,3050 EUR
|1.239,38 EUR
|3,3050 EUR
|1.569,88 EUR
|3,3050 EUR
|3,31 EUR
|3,3000 EUR
|171,60 EUR
|3,3000 EUR
|330,00 EUR
|3,3000 EUR
|112,20 EUR
|3,3149 EUR
|1.451,92 EUR
|3,3000 EUR
|1.933,80 EUR
|3,3100 EUR
|1.909,87 EUR
|3,2950 EUR
|665,59 EUR
|3,2950 EUR
|843,52 EUR
|3,2950 EUR
|95,56 EUR
|3,2950 EUR
|214,18 EUR
|3,2950 EUR
|42,84 EUR
|3,2950 EUR
|59,31 EUR
|3,2950 EUR
|138,39 EUR
|3,3100 EUR
|1.098,92 EUR
|3,3100 EUR
|1.016,17 EUR
|3,2950 EUR
|316,32 EUR
|3,3150 EUR
|3.444,29 EUR
|3,3150 EUR
|4.561,44 EUR
|3,3150 EUR
|1.345,89 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,32410 EUR
|95.554,58 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
