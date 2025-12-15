W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.12.2025 / 16:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Geske

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,3400 EUR410,82 EUR
3,3350 EUR440,22 EUR
3,3400 EUR651,30 EUR
3,3400 EUR1.659,98 EUR
3,3350 EUR33,35 EUR
3,3400 EUR197,06 EUR
3,3400 EUR4.288,56 EUR
3,3350 EUR393,53 EUR
3,3400 EUR113,56 EUR
3,3400 EUR3,34 EUR
3,3400 EUR3,34 EUR
3,3400 EUR220,44 EUR
3,3400 EUR153,64 EUR
3,3400 EUR334,00 EUR
3,3400 EUR70,14 EUR
3,3400 EUR367,40 EUR
3,3400 EUR130,26 EUR
3,3400 EUR103,54 EUR
3,3400 EUR153,64 EUR
3,3400 EUR230,46 EUR
3,3400 EUR73,48 EUR
3,3400 EUR66,80 EUR
3,3400 EUR86,84 EUR
3,3400 EUR277,22 EUR
3,3400 EUR387,44 EUR
3,3400 EUR377,42 EUR
3,3400 EUR2.000,66 EUR
3,3400 EUR323,98 EUR
3,3400 EUR10,02 EUR
3,3400 EUR43,42 EUR
3,3350 EUR300,15 EUR
3,3400 EUR280,56 EUR
3,3350 EUR1.924,30 EUR
3,3400 EUR3,34 EUR
3,3400 EUR73,48 EUR
3,3400 EUR210,42 EUR
3,3400 EUR280,56 EUR
3,3400 EUR293,92 EUR
3,3400 EUR273,88 EUR
3,3400 EUR277,22 EUR
3,3400 EUR307,28 EUR
3,3350 EUR293,48 EUR
3,3350 EUR3,34 EUR
3,3350 EUR50,03 EUR
3,3350 EUR46,69 EUR
3,3350 EUR10,01 EUR
3,3400 EUR100,20 EUR
3,3400 EUR170,34 EUR
3,3400 EUR273,88 EUR
3,3400 EUR297,26 EUR
3,3400 EUR270,54 EUR
3,3400 EUR150,30 EUR
3,3400 EUR1.229,12 EUR
3,3400 EUR287,24 EUR
3,3400 EUR273,88 EUR
3,3350 EUR283,48 EUR
3,3350 EUR153,41 EUR
3,3350 EUR273,47 EUR
3,3300 EUR266,40 EUR
3,3350 EUR290,15 EUR
3,3350 EUR240,12 EUR
3,3350 EUR3,34 EUR
3,3400 EUR46,76 EUR
3,3400 EUR220,44 EUR
3,3400 EUR280,56 EUR
3,3400 EUR307,28 EUR
3,3350 EUR2.337,84 EUR
3,3350 EUR2.194,43 EUR
3,3350 EUR2.204,44 EUR
3,3350 EUR2.171,09 EUR
3,3325 EUR2.439,39 EUR
3,2500 EUR256,75 EUR
3,3350 EUR386,86 EUR
3,3350 EUR453,56 EUR
3,3350 EUR560,28 EUR
3,2500 EUR2.021,50 EUR
3,3350 EUR583,63 EUR
3,3300 EUR333,00 EUR
3,3300 EUR333,00 EUR
3,3400 EUR698,06 EUR
3,3400 EUR698,06 EUR
3,3350 EUR496,92 EUR
3,3350 EUR513,59 EUR
3,3400 EUR247,16 EUR
3,3400 EUR143,62 EUR
3,3400 EUR190,38 EUR
3,3400 EUR106,88 EUR
3,3250 EUR385,70 EUR
3,3200 EUR683,92 EUR
3,3250 EUR332,50 EUR
3,3250 EUR289,28 EUR
3,3250 EUR172,90 EUR
3,3250 EUR59,85 EUR
3,3250 EUR332,50 EUR
3,3250 EUR332,50 EUR
3,3250 EUR66,50 EUR
3,3250 EUR99,75 EUR
3,3250 EUR691,60 EUR
3,3250 EUR79,80 EUR
3,3250 EUR698,25 EUR
3,3250 EUR86,45 EUR
3,3350 EUR753,71 EUR
3,3250 EUR1.968,40 EUR
3,3350 EUR723,70 EUR
3,3350 EUR700,35 EUR
3,3275 EUR1.251,14 EUR
3,3350 EUR680,34 EUR
3,3200 EUR664,00 EUR
3,3300 EUR59,94 EUR
3,3300 EUR619,38 EUR
3,3250 EUR332,50 EUR
3,3350 EUR693,68 EUR
3,3300 EUR333,00 EUR
3,3350 EUR697,02 EUR
3,3350 EUR616,98 EUR
3,3350 EUR80,04 EUR
3,3350 EUR697,02 EUR
3,3350 EUR173,42 EUR
3,3350 EUR523,60 EUR
3,3350 EUR40,02 EUR
3,3350 EUR3,34 EUR
3,3350 EUR566,95 EUR
3,3350 EUR93,38 EUR
3,3350 EUR690,35 EUR
3,3300 EUR679,32 EUR
3,3225 EUR1.986,86 EUR
3,3150 EUR669,63 EUR
3,3300 EUR2.297,70 EUR
3,3100 EUR1.813,88 EUR
3,3100 EUR178,74 EUR
3,3107 EUR503,23 EUR
3,3100 EUR410,44 EUR
3,3100 EUR1.598,73 EUR
3,2950 EUR326,21 EUR
3,2950 EUR3,30 EUR
3,3000 EUR1.415,70 EUR
3,3050 EUR343,72 EUR
3,3050 EUR294,15 EUR
3,3050 EUR171,86 EUR
3,3050 EUR1.239,38 EUR
3,3050 EUR1.569,88 EUR
3,3050 EUR3,31 EUR
3,3000 EUR171,60 EUR
3,3000 EUR330,00 EUR
3,3000 EUR112,20 EUR
3,3149 EUR1.451,92 EUR
3,3000 EUR1.933,80 EUR
3,3100 EUR1.909,87 EUR
3,2950 EUR665,59 EUR
3,2950 EUR843,52 EUR
3,2950 EUR95,56 EUR
3,2950 EUR214,18 EUR
3,2950 EUR42,84 EUR
3,2950 EUR59,31 EUR
3,2950 EUR138,39 EUR
3,3100 EUR1.098,92 EUR
3,3100 EUR1.016,17 EUR
3,2950 EUR316,32 EUR
3,3150 EUR3.444,29 EUR
3,3150 EUR4.561,44 EUR
3,3150 EUR1.345,89 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,32410 EUR95.554,58 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
Ende der MitteilungEQS News-Service

102506 15.12.2025 CET/CEST

