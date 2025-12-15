W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.12.2025 / 12:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Birgit
Nachname(n):Seeger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NORMA Group SE

b) LEI

5299000LM9HC76W5XD46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1H8BV3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
13,800000 EUR10.695,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
13,800000 EUR10.695,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate Exchange
MIC:TGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet:www.normagroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102466 15.12.2025 CET/CEST

NORMA Group

