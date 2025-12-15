Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Terror gegen Juden in Sydney

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Terror gegen Juden in Sydney:

"Sydney ist weit. Doch ist die Terrortat am Bondi Beach ein Fanal. Sie zeigt, wie tödlich eine gegen Juden und den Staat Israel gerichtete Radikalisierung enden kann, die weltweit zu beobachten ist. Die Frage mag zynisch klingen: Aber was ist eigentlich damit gemeint, wenn in deutschen Uni-Hörsälen "Globalize the Intifada" skandiert wird? Es beginnt mit der Ausladung israelischer Künstler oder Wissenschaftler, weil sie angeblich ein kolonialistisches Unrechtsregime repräsentieren. Die Markierung jüdischer Einrichtungen mit roten Hamas-Dreiecken und antisemitische Pöbeleien in der U-Bahn sind die nächsten Stufen der Eskalation. Was kommt noch? Deutschland ist ein Land geworden, in dem sich sehr viele Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens nicht mehr sicher, geschweige denn willkommen fühlen. Das ist ein bitterer Befund. Er wird nicht durch die Tatsache erträglicher, dass es in anderen Ländern noch viel schlimmer ist."/yyzz/DP/he