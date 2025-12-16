AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte bleiben nach Ukraine-Gesprächen unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rüstungswerten reagieren am Dienstag mit weiteren Kursverlusten auf die Ukraine-Gespräche in Berlin. Rheinmetall büßten im vorbörslichen Tradegate-Handel 4,3 Prozent an Wert ein, was auf Xetra bedeuten würde, dass sie wieder unter ihre 21-Tage-Linie fallen. Im MDax verloren Renk und Hensoldt auf der Tradegate-Plattform bis zu vier Prozent. Auch TKMS wurden dort schwächer gehandelt.

Als Belastung galt, dass alle an den jüngsten Gesprächen in Berlin beteiligten Seiten die Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs als Fortschritt bezeichneten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, man sei jetzt "näher" als bisher an einer Lösung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist. Nun geht es darum, wie man eine Beistandsgarantie der Nato-Staaten hinbekommt, die Artikel 5 des Nato-Vertrags ähnelt./tih/jha/