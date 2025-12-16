W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Daimler Truck auf 40 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Lkw-Bauer laufe bereits auf Hochtouren, die Auftragslage müsse allerdings noch einen Gang hochschalten, schrieb Hemal Bhundia am Montagabend./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:08 / GMT

