Rüstungskonzerne

KNDS und Leonardo planen Artilleriesystem für Italien

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Quelle: chainarong06/Shutterstock.com

Die Rüstungskonzerne KNDS und Leonardo wollen gemeinsam ein mobiles Artilleriesystem für Italien entwickeln.

Der deutsch-französische Panzerbauer und sein italienischer Partner unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Die Konzerne wollen die Geschütze für das erwartete Beschaffungsprogramm der italienischen Armee anbieten. Das Artilleriesystem werde auf einem Geschützmodul von KNDS und einer Radfahrzeugplattform von Leonardo basieren.

"Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Interoperabilität der europäischen Landstreitkräfte und der Zusammenarbeit der europäischen Industrie", erklärte der designierte Chef von KNDS Deutschland, Florian Hohenwarter. KNDS ist ein Zusammenschluss der deutschen Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Nexter.

