Holcim expandiert mit Übernahme in Peru

Der Zementkonzern Holcim will mit der Übernahme einer Mehrheit am peruanischen Baustoffhersteller Cementos Pacasmayo sein Wachstum in Lateinamerika beschleunigen.

Der Transaktionswert belaufe sich auf Basis von 100 Prozent der Anteile auf rund 1,5 Milliarden Dollar, teilte der Schweizer Konzern am Dienstag mit. Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Halbjahr 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden. Die Übernahme der Firma mit rund 2000 Mitarbeitern solle sich bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken.

Cementos Pacasmayo sei an den Börsen in Lima und New York notiert und rechne für 2025 mit einem Nettoumsatz von 630 Millionen Dollar und einer Ebitda-Marge von 28 Prozent. Holcim erwarte aus der Übernahme ab dem dritten Jahr Synergien von rund 40 Millionen Dollar auf Stufe des operativen Ergebnisses (Ebitda).

Holcim war vor einem Jahr in den peruanischen Markt eingetreten. Damals erwarb der Konzern den Zement- und Industriemineralienhersteller Comacsa, den Zement- und Transportbetonhersteller Mixercon sowie Compañía Minera Luren, einen Hersteller von Wandlösungen.