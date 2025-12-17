EQS-News: Topadur ernennt Matthias Schäfer zum Chief Executive Officer und stärkt seine Position für die nächste Wachstumsphase

EQS-News: Topadur Pharma AG / Schlagwort(e): Personalie

Topadur ernennt Matthias Schäfer zum Chief Executive Officer und stärkt seine Position für die nächste Wachstumsphase



17. Dezember 2025

Topadur ernennt Matthias Schäfer zum Chief Executive Officer und stärkt seine Position für die nächste Wachstumsphase

Gründer und Verwaltungsratspräsident Dr. Reto Naef unterstützt das Unternehmen als Senior Scientific Advisor in seiner wissenschaftlichen Ausrichtung

Mit dem Fortschreiten der klinischen Entwicklung nähert sich das Unternehmen zentralen strategischen Meilensteinen

Zürich, Schweiz – Topadur Pharma AG, ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklung, welches innovative Therapien zur Gefäßregeneration entwickelt, gab heute die Ernennung von PD Dr. Matthias Schäfer zum Chief Executive Officer bekannt.

Dr. Schäfer, der 2024 als Chief Innovation Officer und stellvertretender CEO bei Topadur startete, übernimmt die Geschäftsleitung zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seine Pipeline in die nächsten Phasen der klinischen Entwicklung und damit in Richtung Markteintritt vorantreibt.

Gründer Dr. Reto Naef bleibt Teil des Führungsteams als Senior Scientific Advisor und führt als Präsident des Verwaltungsrats weiterhin die Strategie des Unternehmens und trägt damit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Topadur bei.

Matthias Schäfer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Life-Sciences- und Gesundheitsbereich. Er leitete Forschungs- und klinische Entwicklungsprogramme, trieb die Weiterentwicklung globaler Produktportfolios voran und baute strategische Partnerschaften in verschiedenen therapeutischen Bereichen auf. Dr. Schäfer war in führenden Positionen unter anderem bei Geistlich Pharma AG und pfm medical GmbH tätig, bei denen er wissenschaftliche Innovation in nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum umsetzte und die internationale Marktpräsenz stärkte. Er promovierte in Biologie an der Universität Würzburg und habilitierte an der ETH Zürich.

„Topadur tritt in eine entscheidende Phase ein, in der wir auf wichtige klinische Meilensteine zusteuern“, sagte Dr. Schäfer. „Unsere Prioritäten liegen in der Weiterentwicklung unserer Kernprogramme in den klinischen Phasen, der Stärkung der finanziellen Basis des Unternehmens sowie dem gezielten Ausbau organisatorischer Strukturen und Partnerschaften zur Sicherung eines nachhaltigen Wachstums. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem hervorragenden Team auf der aktuellen Dynamik aufzubauen und unsere Entwicklungsprogramme durch die bevorstehenden Meilensteine zu führen.“

„Als Wissenschaftler und Unternehmer habe ich Topadur mit der Überzeugung gegründet, dass die Gefäßregeneration das Potenzial hat, eine Vielzahl altersbedingter Erkrankungen zu behandeln,“ sagte Dr. Naef. „Heute steht das Unternehmen auf einem starken wissenschaftlichen und klinischen Fundament. Mit Matthias Schäfer als neuem CEO sind wir bereit, dieses Momentum weiter auszubauen. Ich freue mich darauf, als Präsident des Verwaltungsrats und in meiner neuen Rolle als Senior Scientific Advisor weiterhin die strategische und wissenschaftliche Ausrichtung von Topadur mitzugestalten.“

Weiterentwicklung der Technologieplattform und der klinischen Pipeline

Topadurs DualTOP®-Plattform wurde entwickelt, um eine gesunde Mikrozirkulation wiederherzustellen und die Geweberegeneration in verschiedenen therapeutischen Bereichen zu unterstützen.

Der Hauptwirkstoffkandidat des Unternehmens, TOP-N53, befindet sich in Phase-2a der klinischen Entwicklung zur Behandlung digitaler Ulzera bei Patient:innen mit systemischer Sklerose und hat sowohl von der FDA als auch der EMA den Orphan-Drug-Status erhalten. Gestützt auf positive klinische Phase-1-Daten wird TOP-N53 zudem für die Behandlung diabetischer Fußulzera weiterentwickelt. Diese stellen ein globales Gesundheitsproblem mit beträchtlichem ungedecktem medizinischem Bedarf dar. Weltweit erfolgt alle 20 Sekunden eine diabetesbedingte Amputation[i].

Topadurs zweiter Hauptwirkstoffkandidat, TOP-M119, wird zur Behandlung der androgenetischen und chemotherapiebedingten Alopezie entwickelt. Derzeit durchläuft der Wirkstoffkandidat toxikologische Studien in Vorbereitung auf einen Eintritt in die klinische Entwicklung. Aufbauend auf dem regenerativen Potenzial der DualTOP®-Plattform konzentriert sich Topadur zudem auf innovative Anwendungen in den Bereichen Hautverjüngung und Longevity, Bereiche, die sowohl wissenschaftlich als auch kommerziell zunehmend an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus laufen explorative Untersuchungen im Bereich der Onkologie und anderer Indikationen.

Über Topadur

Topadur Pharma AG ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das neue Therapeutika entwickelt, die die mikrovaskuläre Funktion wiederherstellen und die Geweberegeneration reaktivieren. Das 2015 gegründete Unternehmen konzentriert sich auf Erkrankungen, bei denen eine eingeschränkte lokale Durchblutung ein wesentlicher Treiber für Gewebedegeneration, beeinträchtigte Reparaturprozesse und das Fortschreiten altersbedingter chronischer Erkrankungen ist.



Die bei Topadur entwickelte DualTOP®-Plattform moduliert über einen dualen Wirkmechanismus die Signalkaskade von cGMP, einem zentralen Regulator der Gefäßfunktion und Gewebereparatur, und ist darauf ausgelegt, die Mikrozirkulation gezielt am Krankheitsort zu verbessern. Das Unternehmen treibt eine Pipeline von First-in-Class-Kandidaten für Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf voran, gestützt auf ein kapitaleffizientes, partnerschaftsbasiertes F&E-Modell und ein globales Netzwerk wissenschaftlicher Kooperationspartner.



Darüber hinaus verfolgt Topadur präklinische Programme in weiteren Indikationen, in denen die Wiederherstellung der Mikrozirkulation potenziellen therapeutischen Nutzen bieten kann.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.topadur.com

