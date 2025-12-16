PayPal vor Banklizenz: GEA Group & Tesla im Überblick
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Redcare, Lanxess, Brenntag, GEA Group, Las Vegas Sands, ServiceNow, Broadcom, Nvidia, PayPal, Tesla und Ethereum.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
GEA Group: Neues Vertrauen der Analysten
Nach der deutlichen Korrektur rückt der Anlagenbauer GEA wieder stärker in den Fokus. Verbesserte Steuerung, stabile Margen und ein optimistischer Wachstumsausblick werfen die Frage auf, ob der Markt das Potenzial aktuell korrekt einschätzt.
PayPal: Der Weg zur eigenen Bank
PayPal denkt Finanzdienstleistungen weiter. Eine eigene Banklizenz könnte das Geschäftsmodell nachhaltig verändern - von Krediten bis hin zu neuen Sparprodukten. Doch welche strategischen Motive stehen wirklich dahinter?
Tesla: Autonom unterwegs
Fahrerlose Tests in den USA, ambitionierte Zeitpläne und große Erwartungen der Analysten. Tesla treibt das Thema Autonomie konsequent voran. Entscheidend wird sein, wie schnell Technik, Regulierung und Skalierung zusammenfinden.
