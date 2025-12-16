Während viele nur auf den Spotpreis bei der weltgrößten Kryptowährung Bitcoin schauen, entsteht ein Großteil der Marktlogik im Optionsmarkt.

In dieser Analyse zeigt Martin Goersch, wie sich Erwartungen, Absicherung und Risiko aktuell bei Bitcoin verteilen – und warum genau diese Verteilung entscheidend für das kurzfristige Marktverhalten ist. Ein Blick, der hilft, Kursbewegungen besser einzuordnen.