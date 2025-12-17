Präsident von Belarus fordert schnelles Handeln im Ukraine-Krieg

17. Dez (Reuters) - Der belarussische Präsident hat zu einem schnellen Handeln zur Beendigung des Ukraine-Krieges aufgerufen, solange die USA in diplomatische Bemühungen involviert seien.

Dies ging am Dienstag aus Auszügen eines Interviews hervor, die die staatliche belarussische Nachrichtenagentur BelTA veröffentlichte. Der Präsident ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten und hatte sein Territorium für die russische Invasion im Jahr 2022 zur Verfügung gestellt.

In dem Interview mit dem US-Sender Newsmax sagte der belarussische Staatschef, US-Präsident Donald Trump dränge zu Recht auf eine schnelle Lösung. Viel hänge nun von der Haltung des US-Präsidenten und der USA ab. Wenn dieser entschlossene Schritte unternehme, werde es Ergebnisse geben. Der Konflikt müsse vollständig eingefroren werden. Sobald keine Menschen mehr getötet würden, könne man sich zusammensetzen und alles Weitere vereinbaren. Er warnte, ein Scheitern könne für Europa und die ganze Welt schlimm enden und zu einem globalen Konflikt auswachsen.

Der US-Präsident hat die Bemühungen um eine Lösung zur Beendigung des Krieges angeführt. Ein erster Friedensvorschlag der USA war in Europa als zu russlandfreundlich kritisiert worden. Zu dem vorgeschlagenen Abkommen fanden in dieser Woche auch zweitägige Beratungen in Berlin statt, an denen US-amerikanische, ukrainische und europäische Vertreter teilnahmen. Russische Streitkräfte halten derzeit etwa 19 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt.

