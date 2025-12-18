Commerzbank schließt Aktienrückkauf ab

Berlin, 18. Dez (Reuters) - Die Commerzbank hat ihren Aktienrückkauf mit einem Volumen von ungefähr einer Milliarde Euro abgeschlossen.

Insgesamt seien fast 31 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 32,28 Euro zurückgekauft worden, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit. Das entspreche einem Anteil von 2,75 Prozent des Grundkapitals. Es habe sich um den größten Aktienrückkauf in der Geschichte der Bank gehandelt. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sprach von einem bedeutenden Schritt in der Umsetzung der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2025. "Aufgrund der gesteigerten Profitabilität in unserem starken, kundenorientierten Geschäftsmodell planen wir, 100 Prozent des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug von AT1-Kuponzahlungen zurückzugeben."

Die Commerzbank-Chefin steht unter Erfolgsdruck, weil sie weiter gegen eine Übernahme durch die italienische UniCredit kämpft. Ihr Verbündeter ist dabei der hohe Aktienkurs, der UniCredit-Chef Andrea Orcel vor einem Übernahmeangebot zurückschrecken lässt.