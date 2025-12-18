EQS-News: Midea präsentiert das perfekte Weihnachtsgeschenk zum Wäschewaschen

EQS-News: Midea / Schlagwort(e): Miscellaneous

Midea präsentiert das perfekte Weihnachtsgeschenk zum Wäschewaschen



18.12.2025

WUXI, China, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Weihnachten steht vor der Tür und bringt besinnliche Momente im Kreise der Familie und Freunde mit sich. Dazu gehören aber auch Kochen, Dekorieren, Geschenke verpacken und natürlich Wäschewaschen. Gerade in dieser Zeit wünschen wir uns alle einen zuverlässigen Helfer, der unsere Kleidung mühelos reinigt und trocknet.

Wer zu Weihnachten den Kauf einer Waschmaschine oder eines Wäschetrockners in Betracht zieht, für den hat Midea, einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten, diese nützliche Geschenkübersicht zusammengestellt.

Mit 10 % über der Effizienzklasse A waschen

Die Midea Waschmaschine der V3 Serie ist 10 % energieeffizienter als die EU-Norm der Klasse A (10% sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A). Das eigens von Midea entwickelte ECO40-60-Programm senkt die Kosten pro Waschgang und trägt zum effizienteren Haushalten bei.

Zwei zusätzliche Funktionen machen die Wäsche steril und sorgen für mehr Gesundheitsschutz: Ein 95°C-Programm für Kochwäsche und eine Dampfdesinfektion, die Bakterien und Allergene reduzieren. Das ist ideal für empfindliche Kleidungsstücke und Babykleidung.

Die Waschmaschine besteht aus siebenlagigem korrosionsbeständigem Stahl und verfügt über eine 33 cm breite Öffnung für einfaches Befüllen. Dank ihrer BLDC-Motor-Inverter-Technologie arbeitet sie besonders leise und liefert genau die Leistung, die für einen stabilen und nachhaltigeren Betrieb benötigt wird.

Die Waschmaschine wird mit einer Garantie von 10 Jahren geliefert und wer sie bis zum 22. Dezember 2025 kauft erhält für die 8-kg-Version 15 % Rabatt (322,98 € statt 379,99 €).

Präzises Trocknen mit umweltbewusster Technologie

Der passende Midea Trockner aus der V3 Serie kombiniert Energieeffizienz der Klasse D mit natürlichem Kältemittel für schnelles, umweltbewussteres Trocknen. Sein innovatives Auto-Dry-Detection-System überwacht die Feuchtigkeit der Textilien in Echtzeit und stoppt automatisch, um ein Übertrocknen oder eine Beschädigung der Fasern zu verhindern.

Benutzer können die Ergebnisse in drei Trocknungsstufen auswählen: bügelfertig, sofort tragbar oder lagerfähig. Auch der Trockner wurde aus einer robusten siebenlagigen Stahlkonstruktion gefertigt, die für Langlebigkeit sorgt. Der 10-kg-Trockner ist zum Preis von 499,99 € im Handel erhältlich.

Optimal für kleine Haushalte

Für kleinere Haushalte ist die 7-kg-Waschmaschine von Midea eine erstklassige Option. Ihre Waschleistung und Energieeffizienz liegen bei 10 % über dem EU-Standard der Klasse A (10 % über dem Energieeffizienzgrenzwert der Klasse A (52)).

Dank der BLDC-Inverter-Technologie arbeitet der Motor effizient, energiesparend und bemerkenswert leise.

Die Dampfbehandlung reduziert Gerüche und Falten deutlich. Um verschiedene Wäschestücke schonend zu behandeln, stehen vier verschiedenen Temperaturen zur Wahl: kalt, 20 °C, 40 °C, 60 °C.

Wer das Produkt bis zum 22. Dezember 2025 kauft, bekommt 5 % Rabatt (329,99 € statt 349,99 €).

Waschen und Trocknen in einer Maschine

Für zusätzlichen Komfort ist eine Waschtrockner-Kombination eine ausgezeichnete Wahl. Der Waschtrockner MF200D86WB-14EAS von Midea verfügt über eine Waschkapazität von 8 kg und eine Trocknungskapazität von 6 kg. Das Waschen und Trocknen von 1 kg Wäsche dauert etwa eine Stunde.

Wer den Waschtrockner bis zum 22. Dezember 2025 kauft, bekommt 23 % Rabatt (379,98 € statt 499€).

Über Midea & Midea Europe

Midea ist eine der 10 Marken im Geschäftsbereich Haushaltswarengeräte der Midea Group, ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen, das 2025 Rang 246 der Global Fortune 500 belegt. Die Geschäftsfelder der Midea Group gehen über Haushaltsgeräte hinaus und umfasst auch Bereiche wie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Robotik und Automatisierung, Smart Home und IoT sowie Smart Logistik und Komponente. Alle Geschäftszweige der Midea Group verfolgen ein Credo: #HumanizingTechnology.

Die Marke Midea hat eines der weltweit umfassendsten Produktsortimente in der Haushaltsgerätebranche mit Spezialisierung im Bereich Klimaanlagen (Lösungen für Gewerbe- und Wohnräume), Kühlschränke, Waschmaschinen, große Küchen- und Kochgeräten, kleine Küchengeräte, Wassergeräte und Bodenpflege.

Midea glaubt an überraschend bequeme Lösungen, die mit Hilfe eines verbraucherzentrierten und ergebnisorientierten Ansatzes entwickelt werden. Forschung und Entwicklung sind vor allem auf die Zukunft ausgerichtet, um den sich ständig ändernden Ansprüchen seiner Kunden nachzukommen.

Die Midea Group erwirtschaftete 2024 mit weltweit 40 Produktionszentren und rund 200.000 Mitarbeitern in mehr als einen Jahresumsatz von ca. 55 Milliarden Euro. Die weltweit 33 Innovationszentren und das starke Engagement in Forschung und Entwicklung haben bis heute zu mehr als 80.000 erteilten Patenten geführt.

