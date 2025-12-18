Micron Technology Aktie explodiert! Rekordzahlen, Risiken & Kursziele 2025/2026









Micron Technology sorgt aktuell für Aufsehen an der Börse: Starke Quartalszahlen, deutlich verbesserte Margen und eine hohe Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Rechenzentren haben der Aktie spürbaren Rückenwind verliehen. Als einer der weltweit führenden Hersteller von DRAM- und NAND-Speichern profitiert Micron direkt vom Boom rund um künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und datenintensive Anwendungen. Nach einer langen Phase ausgeprägter Zyklik scheint das Unternehmen nun strukturell besser aufgestellt – mit höherer Investitionsdisziplin, Fokus auf margenstarke Produkte und einer breiten Endmarktabdeckung von Rechenzentren über Automotive bis Industrie.





Doch trotz des starken Momentums bleiben Risiken: Der Speicherchip-Markt ist traditionell schwankungsanfällig, hohe Investitionen in neue Fertigungskapazitäten belasten den Cashflow, und Rückschläge im Konjunktur- oder Technologiesektor könnten die Nachfrage bremsen. Genau hier setzt unsere heutige Aktienanalyse an. Wir ordnen die Rekordzahlen ein, bewerten Chancen und Risiken und diskutieren realistische Kursziele für 2025/2026. Mithilfe des Freestoxx-Tools zeigen wir zudem, welche Szenarien für die Micron-Aktie aktuell besonders spannend sind – und ob sich Kaufen, Halten oder Verkaufen auf dem aktuellen Kursniveau lohnt.









