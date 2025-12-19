W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Microsoft - Tanz auf der Rasierklinge

HSBC
KI
HSBC Daily Trading

Tanz auf der Rasierklinge

Seit Ende Oktober wird der AI-Trade von Investorinnen und Investoren etwas kritischer gesehen. Beim Nasdaq-100® geht diese Entwicklung mit einem Abgleiten unter die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.208 Punkten) einher. Kritisch gestaltet sich die charttechnische Ausgangslage derzeit auch bei der Microsoft-Aktie, wo die beiden Hochpunkte bei 555,00/553,49 USD ein klassisches Doppeltop entstehen lassen. In diesem eingetrübten Umfeld testet der Technologietitel seit vier Wochen die Schlüsselunterstützungszone aus einem Fibonacci-Level (474,72 USD), dem alten Allzeithoch (468,33 USD) und der 50-Wochen-Linie (akt. bei 463,61 USD; siehe Chart). Das untere Bollinger Band (akt. bei 472,59 USD) unterstreicht die Bedeutung der beschriebenen Bastion zusätzlich. Objektiv betrachtet dürfte ein Abgleiten unter die angeführte Kernunterstützung den Grundstein für eine Ausdehnung der laufenden Korrekturphase legen. Das rechnerische Kursziel des diskutierten Doppeltops lässt sich dabei auf 430 USD veranschlagen. Auf der Oberseite ist dagegen ein Sprung über die jüngsten Wochenhochs bei 492/493 USD notwendig, um die Microsoft-Aktie zu stabilisieren. Dann wäre auch das angeführte Doppeltop negiert.

Microsoft (Weekly)

Chart Microsoft
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Chart Microsoft
Quelle: LSEG, tradesignal²



2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Microsoft

